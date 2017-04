Những sự thật gây sốc về đất nước Yemen

Ngày 9/8/2016, 18 dân thường vô tội, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng vì các bẫy mìn ở Taizz – thành phố lớn thứ ba của đất nước Yemen. Ảnh The Richest Nhiều thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc nội chiến ở Yemen. Thủ đô Sanaa cũng bị hư hại nặng nề trong chiến tranh và hai triệu người đang phải tìm chỗ ở mới để lánh nạn. Tại Al Hudaydah, thành phố lớn thứ tư ở Yemen cũng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy Houthi, nhiều dân thường vô tội thiệt mạng do các vụ không kích của liên quân Arập. Ảnh The Richest Theo ước tính, các cuộc giao tranh tại đất nước Yemen trong vài năm qua đã khiến 16.200 người thiệt mạng, trong đó có 10.000 dân thường. Ảnh The Richest Mạng lưới khủng bố al-Qaeda và phiến quân IS là những kẻ "ngư ông đắc lợi" trong cuộc xung đột tại Yemen. Chúng lợi dụng sự hỗn loạn tại quốc gia Trung Đông này lôi kéo những người dân thường gia nhập các tổ chức khủng bố cực đoan. Ảnh The Richest Ả-rập Xê-út, quốc gia lớn nhất ở khu vực Trung Đông, thường xuyên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào quân nổi dậy Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, các vụ oanh kích của Ả-rập Xê-út đã gây nhiều thương vong cho dân thường. Ảnh The Richest Người dân ở đất nước Yemen đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu lương thực, nước uống, điều kiện vệ sinh không đảm bảo,... Chỉ có duy nhất một ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Yemen năm 2002, đó là ông Abd Rabbuh Mansur Hadi. Ông Hadi sau đó đã trở thành Tổng thống Yemen khi nhận được hơn 6,6 triệu phiếu bầu. Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hiện diện mạnh mẽ ở Yemen. Được biết, gia đình của trùm khủng bố Osama bin Laden từng sinh sống tại quốc gia này trước khi chuyển tới Ả-rập Xê-út. Ngoài ra, các tay súng thánh chiến Hồi giáo từng tham chiến ở Afghanistan đã chuyển tới Yemen, thành lập mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Bán đảo Ả-rập (AQAP) năm 2009. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), quân nổi dậy Houthi đã dùng dụng dân thường làm “lá chắn sống” chống lại các vụ không kích của liên quân Arập vào trường học, bệnh viện và nhiều tòa nhà quan trọng khác trên khắp Yemen. Cộng đồng Do Thái đã sinh sống ở Yemen trong suốt 2000 năm qua, nhưng hiện tại, chỉ còn lại chưa đầy 50 người ở Yemen. Họ bị ngược đãi thậm tệ, khiến nhiều người phải chạy sang Israel. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, ít nhất 1.500 trẻ em phải "tòng quân" vì không có lựa chọn nào khác. (Nguồn ảnh: The Richest)

