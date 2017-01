Tầm ảnh hưởng của Nga: Một trong những nhân tố có thể định hình thế giới trong năm 2017 là tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của Nga trên phạm vi toàn cầu. Ảnh Reuters Nền hòa bình mong manh ở Syria: Thực tế, lệnh ngừng bắn ở Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian luôn phải đối mặt với những thách thức khi mà các cuộc giao tranh giữa phe đối lập và lực lượng chính phủ nước này vẫn luôn tiếp diễn. Ảnh Reuters Tình hình thế giới trong năm 2017 có lẽ tiếp tục xoay quanh phiến quân IS. Sau các cuộc tấn công đẫm máu ở Paris và Brussels, thế giới tiếp tục ghi nhận hàng loạt vụ việc tương tự do các “con sói đơn độc” thực hiện. Vụ xả súng đẫm máu tại một hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm giao thừa có lẽ là một chỉ dấu. Ảnh Reuters Các chuyên gia cũng cho rằng, Triều Tiên sẽ có những động thái mới trong quá trình theo đuổi tham vọng hạt nhân-tên lửa. Ảnh Reuters Bước sang năm 2017, không chỉ người dân Mỹ mà còn cả thế giới dõi theo các hành động của Tổng thống sắp nhậm chức Mỹ Donald Trump. Với người Mỹ, họ xem ông có đem các công việc quay trở lại nước Mỹ như các cam kết thời ông vận động tranh cử hay không. Ảnh Reuters Nhiều nhà quan sát cũng đặt ra câu hỏi về tương lai chính trị của bà Angela Merkel trong năm tới sẽ ra sao. Với chính sách tiếp nhận những người di cư, Thủ tướng Đức Merkel đang đứng trước các khó khăn mới trong cuộc tái tranh cử vào cuối năm 2017. Ảnh Reuters Bước sang 2017, chính phủ Anh sẽ cần xúc tiến những bước đi cần thiết để khởi động quá trình rời khỏi EU sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử hồi năm 2016. Ảnh Reuters Venezuela cũng sẽ đối mặt với muôn vàn thách thức trong năm 2017 khi nền kinh tế lâm vào khó khăn, lạm phát tăng cao còn người dân thiếu thốn lương thực, thuốc men và nhiều thứ khác. Ảnh Reuters Nạn phân biệt chủng tộc trong xã hội Mỹ cũng là điều đáng bàn trong năm tới. Ảnh Reuters Số lượng những người di cư bất chấp những hiểm nguy để vượt Địa Trung Hải cũng sẽ tăng lên trong 2017. Ảnh Reuters Năm 2017 sẽ chứng kiến sự giảm nhiệt hơn so với năm 2016, nhưng cách mà thế giới nhìn nhận về biến đổi khí hậu và cách để giảm bớt tình trạng ô nhiễm vẫn sẽ là một chủ đề nóng. Ảnh Reuters Sự nổi lên của các đảng cực hữu cũng là một điểm lưu ý trong tình hình chính trị thế giới năm 2017. Ảnh Reuters Chiến dịch giải phóng thành trì Raqqa từ tay phiến quân IS sẽ nóng bỏng trong năm 2017. Ảnh Reuters Dự đoán vấn đề chính trị năm 2017 khác đó là cuộc chạy đua vũ trang mới cũng sẽ là điểm lưu ý. Cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đều muốn hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Ảnh Reuters Nhiều tổ chức cứu trợ nhiều lần cảnh báo mối đe dọa về một nạn đói mới khi các nước ở châu Phi đang hạn hán và xung đột kéo dài. Ảnh Reuters

