Năm điều cần biết về “Đệ nhất tiểu thư” Ivanka Trump

1. “Đệ nhất tiểu thư”



Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump để bà vợ hiện nay là Melania, người gốc Slovenia, cùng con trai út Barron sống ở bên ngoài.

Trong khi đó, cô con gái lớn của ông là Ivanka và con rể Jared Kushner sẽ đóng vai trò hàng đầu trong Nhà Trắng. Làm cố vấn cao cấp tại West Wing, Jared Kushner sẽ cùng vợ và hai nhân vật nữa là Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và Chiến lược gia trưởng Steve Bannon lập thành nhóm thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ivanka đã tuyên bố sẽ rời tập đoàn Trump Organization để có vai trò chính trị cạnh cha.

“Đệ nhất tiểu thư” Ivanka Trump sinh năm 1981 đang trở thành nhân vật trung tâm trên chính trường Mỹ. Ảnh Cleveland.com

Sự hiện diện hàng ngày của Ivanka tại Nhà Trắng từ mấy tuần qua, kể cả trên trực thăng cùng Tổng thống Donald Trump ra ngoài dự lễ đã khiến CNN gọi cô là “Đệ nhất tiểu thư”.



Không chỉ có vậy, trang mạng US Today còn cho rằng Ivanka sẽ là “Đệ nhất tiểu thư quyền lực nhất” trong lịch sử Mỹ.

2. Nổi tiếng từ bé

Sinh năm 1981, Ivanka là con gái của tỷ phú Donald Trump và người vợ đầu Ivana.

Sau khi cha mẹ ly hôn năm cô bé mới 10 tuổi, Ivanka đã vào học trường nội trú cho con nhà giàu nhưng gọi đó là “nhà tù” và theo nghiệp mẹ làm người mẫu tuổi teen.

Xuất hiện lần đầu trên bìa tạp chí Seventeen năm 1997, Ivanka Trump tiếp tục quảng cáo thời trang cho Versace, Marc Bouwer, Thierry Mugler, Tommy Hilfiger, Sassoon Jeans...

Có chiều cao 1m80, nhưng Ivanka thôi trình diễn thời trang này và gọi người mẫu là "bọn con gái xấu tính, chanh chua và đanh đá nhất hành tinh".

Tuy thế, Ivanka vẫn làm truyền hình, ra sách cùng tạo thương hiệu kinh doanh “WomenWhoWork”, ca ngợi người phụ nữ có công danh sự nghiệp.

Ivanka Trump hiện có tài sản 150 triệu USD.

3. Lấy chồng tỷ phú và cải đạo

Năm 2007, Ivanka Trump gặp Jared Kushner, một doanh nhân ở New York.

Forbes đánh giá Jared Kushner cùng em trai Josh và cha mẹ (Charles và Seryl) có tài sản ít nhất 1,8 tỷ USD và hơn một nửa nằm trong bất động sản.

Năm 2009, Ivanka cưới Jared và cải đạo theo Do Thái giáo của nhà chồng. Hai vợ chồng đã có ba con: Arabella, Joseph và Theodore.

Cặp vợ chồng "trai tài, gái sắc" Ivanka và Jared Kushner. Ảnh: Getty Images

Mặc dù một giáo sĩ Do Thái cởi mở tại New York đã chấp nhận cho Ivanka cải đạo, không ít giới phụ trách giáo luật Do Thái dòng cổ điển không thừa nhận điều này. Theo họ chỉ có con của người mẹ Do Thái thì mới trở thành thành viên cộng đồng sắc tộc và tôn giáo này.



Hiện thời, hai vợ chồng Jared và Ivanka tuân theo đạo Do Thái về ngày Sabbath, kiêng làm việc từ tối Thứ Sáu đến tối Thứ Bảy hàng tuần.

4. Liên hệ Đông Âu

Ivanka rành cả tiếng Pháp và biết một chút tiếng Tiệp từ mẹ là bà Ivana Zelnickova Trump, người mẫu gốc Cộng hòa Czech, theo các trang tin Mỹ. Ngược lại, Donald Trump Jr. (sinh năm 1977), anh trai Ivanka, thành thạo tiếng Tiệp.

Quê mẹ của Ivanka là Zlin, thuộc vùng Moravia, Cộng hòa Czech.

Nhà chồng của Ivanka cũng có liên hệ với Đông Âu.

Ông bà của Jared Kushner là công dân Ba Lan đã sống sót sau cuộc Diệt chủng Do Thái hồi Thế chiến 2 rồi đến Mỹ.

Người vợ thứ ba của Donald Trump tên thật là Melanja Knavs, sinh ra tại Novo Mesto, Slovenia, năm 1970.

Vì thế, em trai kế của Ivanka là Barron “Mini Trump” (sinh năm 2006) cũng giống chị ở chỗ là có mẹ người Đông Âu.

5. Từng thân với Chelsea Clinton

Dù có khác biệt chính trị, hai gia đình Trump và Clinton biết nhau từ lâu.

Chelsea Clinton lấy Marc Mezvinsky, nhà đầu tư ngành ngân hàng, người Do Thái ở New York và là bạn của Jared Kushner. Ivanka và Chelsea cùng sinh hoạt trong giới con nhà giàu ở New York và từng là bạn.

Ivanka và Jared sống trong căn nhà 15 triệu USD tại Trump Park Avenue, Manhattan. Còn Chelsea và Marc sống trong căn nhà 12 triệu USD cũng ở Manhattan.