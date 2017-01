Một năm chao đảo của chính trường Anh qua ảnh

Vào tháng 5/2016, ông Sadiq Khan trở thành thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của London. Ảnh BI Cũng trong năm 2016, chính trường Anh trở nên chao đảo quanh việc đi hay ở lại EU. Đỉnh điểm của việc này đó là một con tàu do những người ủng hộ Brexit (tức rời khỏi EU) đối đầu với thuyền do những người kêu gọi ở lại EU ở giữa dòng sông Thames. Ảnh BI Tuy nhiên, các chiến dịch vận động đi hay ở lại EU bị hoãn lại sau vụ ám sát bà Jo Cox, một nghị sỹ thuộc Công đảng Anh và ủng hộ Anh ở lại EU. Ảnh BI Ngày 23/6, Lãnh đạo Đảng Độc lập Anh quốc (UKIP) ông Nigel Farage – một trong những người khởi xướng Anh rời EU – cười tươi sau khi nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý: người dân Anh chọn rời EU. Đây là một bước ngoặt trong chính trường ở Anh làm chao đảo toàn cầu. Ảnh BI Sau khi kết quả bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý được công bố, Thủ tướng Anh David Cameroon cũng tuyên bố từ chức sau hơn 5 năm tại nhiệm. Ảnh BI Trong khi đó, báo cáo Chilcot công bố cũng chỉ ra vai trò của Anh trong cuộc chiến ở Iraq. Báo cáo chỉ trích cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã hành động dựa trên những chứng cứ không đầy đủ và sai lệch. Ảnh BI 1 tuần sau vụ khi Thủ tướng Cameroon từ chức, cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May lên nhậm chức Thủ tướng Anh. Ảnh BI Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tân Thủ tướng Anh Theresa May sau khi nhậm chức là cố gắng kêu gọi người dân Anh đoàn kết sau cuộc trưng cầu dân ý đó. Ảnh BI Sự chia rẽ cũng diễn ra trong nội bộ Công đảng Anh vào mùa hè 2016 với sự cạnh tranh giữa ông Jeremy Corbyn và Owen Smith. Ảnh BI Sau các vụ bê bối cũng như chỉ trích từ đối thủ, cuối cùng ông Jeremy Corby vẫn đảm nhận chức lãnh đạo trong Công đảng trong hội nghị của đảng này ở Liverpool vào tháng 9/2016. Ảnh BI Công đảng Anh không phải đảng duy nhất xảy ra sự cạnh tranh trong ban lãnh đạo. Việc ông Farage từ chức chủ tịch UKIP dẫn tới nhiều sự xáo trộn trong đảng này. Ảnh BI Tân Thủ tướng Theresa May cũng cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với EU trước khi tiến trình Brexit chính thức được khởi động. Ảnh BI Thủ tướng Theresa May kết thúc năm 2016 khi đứng lẻ loi trong một cuộc họp với lãnh đạo EU ở Brussels hồi tháng 12/2016. Chính trường của Anh trong năm 2016 trôi qua với nhiều cung bậc thăng trầm. Ảnh BI

Vào tháng 5/2016, ông Sadiq Khan trở thành thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của London. Ảnh BI Cũng trong năm 2016, chính trường Anh trở nên chao đảo quanh việc đi hay ở lại EU. Đỉnh điểm của việc này đó là một con tàu do những người ủng hộ Brexit (tức rời khỏi EU) đối đầu với thuyền do những người kêu gọi ở lại EU ở giữa dòng sông Thames. Ảnh BI Tuy nhiên, các chiến dịch vận động đi hay ở lại EU bị hoãn lại sau vụ ám sát bà Jo Cox, một nghị sỹ thuộc Công đảng Anh và ủng hộ Anh ở lại EU. Ảnh BI Ngày 23/6, Lãnh đạo Đảng Độc lập Anh quốc (UKIP) ông Nigel Farage – một trong những người khởi xướng Anh rời EU – cười tươi sau khi nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý: người dân Anh chọn rời EU. Đây là một bước ngoặt trong chính trường ở Anh làm chao đảo toàn cầu. Ảnh BI Sau khi kết quả bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý được công bố, Thủ tướng Anh David Cameroon cũng tuyên bố từ chức sau hơn 5 năm tại nhiệm. Ảnh BI Trong khi đó, báo cáo Chilcot công bố cũng chỉ ra vai trò của Anh trong cuộc chiến ở Iraq. Báo cáo chỉ trích cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã hành động dựa trên những chứng cứ không đầy đủ và sai lệch. Ảnh BI 1 tuần sau vụ khi Thủ tướng Cameroon từ chức, cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May lên nhậm chức Thủ tướng Anh. Ảnh BI Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tân Thủ tướng Anh Theresa May sau khi nhậm chức là cố gắng kêu gọi người dân Anh đoàn kết sau cuộc trưng cầu dân ý đó. Ảnh BI Sự chia rẽ cũng diễn ra trong nội bộ Công đảng Anh vào mùa hè 2016 với sự cạnh tranh giữa ông Jeremy Corbyn và Owen Smith. Ảnh BI Sau các vụ bê bối cũng như chỉ trích từ đối thủ, cuối cùng ông Jeremy Corby vẫn đảm nhận chức lãnh đạo trong Công đảng trong hội nghị của đảng này ở Liverpool vào tháng 9/2016. Ảnh BI Công đảng Anh không phải đảng duy nhất xảy ra sự cạnh tranh trong ban lãnh đạo. Việc ông Farage từ chức chủ tịch UKIP dẫn tới nhiều sự xáo trộn trong đảng này. Ảnh BI Tân Thủ tướng Theresa May cũng cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với EU trước khi tiến trình Brexit chính thức được khởi động. Ảnh BI Thủ tướng Theresa May kết thúc năm 2016 khi đứng lẻ loi trong một cuộc họp với lãnh đạo EU ở Brussels hồi tháng 12/2016. Chính trường của Anh trong năm 2016 trôi qua với nhiều cung bậc thăng trầm. Ảnh BI