Lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ từ năm 1953 tới nay

Ông Dwight D. Eisenhower tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 34 của Mỹ năm 1953. (Ảnh: History.com) Tổng thống John F. Kennedy tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/1961. (Ảnh: News Makers) Tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên thệ nhậm chức ngày 22/11/1963 sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. (Ảnh: Getty) Ngày 20/1/1965, Tổng thống Lyndon B. Johnson trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. (Ảnh: CNN) Richard Nixon tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ vào ngày 20/1/1969. (Ảnh: CNN) Lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Richard Nixon. (Ảnh: Architect of the capitol) Tổng thống Gerald Ford tuyên thệ nhậm chức ngày 9/8/1974 sau khi Tổng thống Richard Nixon từ chức vì vụ bê bối Watergate. (Ảnh: Getty) Tổng thống Jimmy Carter tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/1977. (Ảnh: Getty) Ngày 21/1, Tổng thống George H. W. Bush tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. (Ảnh: Architect of the capitol) Tổng thống George W. Bush (Bush con) tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1/2001. (Ảnh: News makers) Tổng thống George W. Bush (Bush con) cùng phu nhân và các con gái trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 ngày 20/1/2005. (Ảnh: Getty) Tổng thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/2009 trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. (Ảnh: Reuters) Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 20/1/2017 sẽ tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. (Ảnh: Getty)

