Điểm lại những vụ tấn công khủng bố ở Đức

Vụ tấn công khủng bố ở Đức mới nhất xảy ra vào chiều tối ngày 19/12 (giờ địa phương) khi một người đàn ông lái xe tải với vận tốc 65 km/h lao vào đám đông đang tập trung tại một phiên chợ Giáng sinh bên ngoài nhà thờ Kaiser Wilhelm, Quảng trường Breitscheidplatz, tây Berlin, làm 12 người chết và 48 người khác bị thương. Ảnh Daily Mail Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu ở Đức này. Ảnh tại hiện trường vụ đâm xe ở Berlin ngày 19/12. Ảnh Daily Mail Cảnh sát ở Leipzig bắt giữ công dân Syria 22 tuổi Jaber al-Bakr sau hai ngày truy lùng ráo riết khi họ phát hiện các chất nổ và các thiết bị chế tạo bom khác của nghi phạm trong căn hộ ở Chemnitz. Hắn bị nghi ngờ âm mưu tiến hành tấn công một sân bay ở Berlin. Ảnh DW Tháng 7/2016, IS nhận trách nhiệm hai vụ tấn công đẫm máu do những người xin tị nạn ở Đức thực hiện. 15 người bị thương trong quán bar đông đúc gần lối ra một lễ hội âm nhạc ở thị trấn Ansbach sau khi một người xin tị nạn phát nổ một quả bom tự chế. Ảnh DW Ba nghi phạm của mạng lưới khủng bố IS đã bị bắt giữ ở Đức. Nhà chức trách Đức cho biết, hai tên trong số đó lên kế hoạch đánh bom tự sát ở thị trấn Dusseldorf trong khi tên còn lại nhắm vào khách bộ hành trên con phố đông đúc. Ảnh DW Cảnh sát Đức bắt giữ 3 người sau một vụ nổ bom ở nhà thờ, nơi đang diễn ra một buổi tiệc cưới ở Essen hồi tháng 4/2016. Ảnh DW Nữ công dân người Đức gốc Ma-rốc Safia S. bị bắt giữ vì đâm chết một sĩ quan cảnh sát Đức ở trạm tàu điện ngầm ở Hanover. Thiếu nữ 16 tuổi này được nghi ngờ là do các thành viên IS ở Syria xúi giục làm hành động đó. Ảnh DW Trong các cuộc đột kích riêng rẽ trên khắp cả nước, cảnh sát Đức đã bắt giam 3 công dân Algeria vì nghi ngờ liên quan tới IS và có kế hoạch chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công khủng bố ở Berlin. Ảnh DW Sau khi tìm thấy các chất chế tạo bom trong căn hộ ở thành phố Oberursel hồi tháng 4/2015, lực lượng cảnh sát Đức đã bắt giữ đôi vợ chồng Đức có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi ngờ họ chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công. Ảnh DW

