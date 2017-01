Đất nước Triều Tiên 20 năm trước qua ảnh

Các em học sinh đất nước Triều Tiên tập trung tại khu vực quảng trường trung tâm ở Bình Nhưỡng năm 1997. Ảnh IF Hình ảnh tại khu vực quảng trường tháp Juche ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên năm 1997. Ảnh IF Người chồng sử dụng máy ảnh để chụp vợ và con tại khu vực Tháp Juche. Ảnh IF Hai phụ nữ mang lẵng hoa tới viếng cố lãnh tụ Kim Nhật Thành tại khu vực tưởng niệm trên đồi Mansu, Bình Nhưỡng. Ảnh IF Người dân Triều Tiên tới khu tưởng niệm cố lãnh tụ Kim Nhật Thành trên đồi Mansu. Ảnh IF Một hình ảnh tương tự. Ảnh IF Các quân nhân Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng năm 1997. Ảnh IF Ảnh trên đường phố Bình Nhưỡng. Ảnh IF Các thanh niên, người dân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Ảnh IF Đường phố Bình Nhưỡng thấy toàn người đi bộ, ít xe cộ. Ảnh IF Một hình ảnh chụp ở Bình Nhưỡng, thủ đô của quốc gia bí ẩn nhất hành tinh cách đây 20 năm. Ảnh IF Bé gái Triều Tiên nhìn về phía ống kính máy ảnh. Ảnh IF

Các em học sinh đất nước Triều Tiên tập trung tại khu vực quảng trường trung tâm ở Bình Nhưỡng năm 1997. Ảnh IF Hình ảnh tại khu vực quảng trường tháp Juche ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên năm 1997. Ảnh IF Người chồng sử dụng máy ảnh để chụp vợ và con tại khu vực Tháp Juche. Ảnh IF Hai phụ nữ mang lẵng hoa tới viếng cố lãnh tụ Kim Nhật Thành tại khu vực tưởng niệm trên đồi Mansu, Bình Nhưỡng. Ảnh IF Người dân Triều Tiên tới khu tưởng niệm cố lãnh tụ Kim Nhật Thành trên đồi Mansu. Ảnh IF Một hình ảnh tương tự. Ảnh IF Các quân nhân Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng năm 1997. Ảnh IF Ảnh trên đường phố Bình Nhưỡng. Ảnh IF Các thanh niên, người dân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Ảnh IF Đường phố Bình Nhưỡng thấy toàn người đi bộ, ít xe cộ. Ảnh IF Một hình ảnh chụp ở Bình Nhưỡng, thủ đô của quốc gia bí ẩn nhất hành tinh cách đây 20 năm. Ảnh IF Bé gái Triều Tiên nhìn về phía ống kính máy ảnh. Ảnh IF