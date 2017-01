Đất nước Bhutan thập niên 1900 qua ảnh

Tu viện Taktshang, Paro, Bhutan trong bức ảnh chụp hồi thập niên 1900. Đây là tu viện linh thiêng nhất đất nước Bhutan. Ảnh The Sun Hình ảnh tu viện này trong bức ảnh ngày nay. Ảnh The Sun Quốc vương Bhutan Wangchuk (ở giữa) đứng cạnh các vệ sĩ trong bức ảnh chụp cách đây 112 năm. Ảnh The Sun Tu viện Gorina trên thung lũng Paro. Ảnh The Sun Một nhóm người giúp việc chuyên phụ trách khâu vá trong bức ảnh của một du khách Anh năm 1905. Ảnh The Sun Ngôi nhà Hermit’s House xây dựng trên vách đá cheo leo ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh The Sun Các quan chức Anh tới buổi triều kiến Quốc vương Bhutan ở Poonakha. Ảnh The Sun Một gia đình bản địa Bhutan sinh sống trên sườn núi Himalaya trong bức ảnh của một nhiếp ảnh gia Anh năm 1905. Ảnh The Sun

