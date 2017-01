Chùm ảnh nhập cư ồ ạt vào Mỹ đầu thế kỷ 20

Đảo Ellis được mở ra cách đây 125 năm trước vào ngày 1/1/1892. Nó phục vụ như một trung tâm tiếp nhận người nhập cư vào Mỹ. Ảnh: Lũ trẻ mặt lem luốc và tỏ rõ sự mệt mỏi trong lúc chờ làm thủ tục nhập cảnh vào nước Mỹ tại trung tâm tiếp nhận trên đảo Ellis hồi đầu thế kỷ 20. Ảnh Daily Mail Hình ảnh trên đảo Ellis trong một tấm hình đen trắng. Ảnh Daily Mail Đảo này là địa điểm cập cảng của những con tàu chở người nhập cư, chủ yếu tới từ châu Âu. Ảnh Daily Mail Trong suốt thời gian hoạt động từ năm 1892-1954, đảo Ellis đã tiếp nhận khoảng 12 triệu người nhập cư. Ảnh Daily Mail Những người nhập cư đang ngồi chờ làm thủ tục nhập cảnh vào đất Mỹ trong ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Ảnh Daily Mail Những người nhập cư xách đồ đạc lên bến sau khi tàu chở họ cập đảo Ellis. Ảnh Daily Mail Sau đó, họ sẽ được gắn số trên quần áo để chuẩn bị bước vào quá trình kiểm tra lý lịch, sức khỏe để xem có đủ điều kiện nhận thị thực vào Mỹ hay không. Ảnh Daily Mail Nhóm người nhập cư vừa "chân ướt chân ráo" đến đảo Ellis. Ảnh Daily Mail Đảo Ellis thuộc bang New Jersey ở Vịnh New York. Nó có thể được nhìn thấy từ phía New Jersey, Manhattan và Brooklyn. Ảnh Daily Mail Hàng trăm người nhập cư ngồi đợi ở sảnh trung tâm tiếp nhận trên đảo Ellis để chờ tới lượt vào làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh Daily Mail Những người nhập cư vào đất Mỹ cập đảo Ellis đầu thế kỷ 20. Ảnh Daily Mail Họ đứng xếp hàng để đổi tiền sau khi nhận thị thực vào Mỹ. Ảnh Daily Mail Nhân viên tại trung tâm tiếp nhận trên đảo Ellis kiểm tra các dấu hiệu bệnh tật trên người nhập cư trước khi trao cho họ giấy tờ nhập cảnh. Ảnh Daily Mail Nhiều gia đình mang theo con cái sang Mỹ để mong đổi đời. Ảnh Daily Mail Người nhập cư xách đồ đạc đi về phía trung tâm làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh Daily Mail Hàng trăm người nhập cư tới từ châu Âu chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh Daily Mail

