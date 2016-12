Chùm ảnh lễ Giáng sinh ở Anh trong quá khứ

Bốn ngày trước Lễ Giáng sinh ở Anh năm 1958, hai anh em trong bức ảnh thơm nhẹ lên má nhau khi người lớn đang khẩn trương khuân cây lên xe tải để mang ra chợ bán. Ảnh The Sun Anh lính hải quân Able Seaman Herbert Bartlett trao cho vợ nụ hôn nồng thắm khi con tàu chở anh vừa tới cảng ở Plymouth. Ảnh được nghỉ phép để về chung vui cùng gia đình nhân dịp Giáng sinh năm 1945. Ảnh The Sun Bé trai sờ xem bộ râu trắng muốt của ông già Noel có thật hay không. Ảnh The Sun Bé trai 2 tuổi Keaton Henson thích thú khi gặp ông già Noel và chú tuần lộc quen thuộc của ông. Ảnh chụp tại khu vườn bách thảo Kew năm 1990. Ảnh The Sun Bà Rosalind Runcie, vợ của Tổng giám mục xứ Canterbury, khoác áo choàng của ông già Noel đi phát quà cho những người già cả ở East End dịp kỳ Giáng sinh. Ảnh The Sun Bé trai đứng từ ngoài nhìn qua cửa kính tại một cửa hàng đồ chơi trên phố Regents, London năm 1960. Ảnh The Sun Một bà nội trợ tươi cười xách hai con gà tây tại chợ Leadenhall năm 1948 trước ngày Giáng sinh. Ảnh The Sun Ông già Noel tới bưu điện ở Wandworth để nhận những bưu phẩm năm 1986. Ảnh The Sun Ông già Noel uống trà trên nóc tòa nhà Selfridges. Ảnh The Sun

