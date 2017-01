Bí ẩn chưa lời giải về Vùng 51 tuyệt mật ở Mỹ

Vùng 51 tuyệt mật ở Mỹ là một trong những bí ẩn trên thế giới. Trên thực tế, không ai có bằng chứng nào được xác nhận 100% về sự tồn tại của địa điểm tối mật này. Nhiều người suy đoán rằng một cơ sở mới đã được xây dựng ở Dulce, bang New Mexico (Mỹ). Đây là một trong những địa điểm được canh phòng nghiêm ngặt nhất hành tinh, hơn cả Khu vực 51. Phải chăng, sự tồn tại của Khu 51 chỉ để “đánh lừa” sự chú ý của mọi người? Mãi đến năm 2013, chính phủ Mỹ mới thừa nhận sự tồn tại của Vùng 51. Người ta cho rằng, Mỹ sẽ giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến người ngoài hành tinh và những Vật thể bay không xác định (UFO). Do vậy, khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận rằng người ngoài hành tinh là có thật nhưng không nằm trong Khu 51, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Bí mật được cất giấu trong Khu 51 luôn khiến người ta tò mò. Nhiều người suy đoán, một loại chất độc hại được lưu trữ trong vùng tuyệt mật đó. Năm 2016, một cựu nhân viên an ninh ở Vùng 51 khẳng định rằng chính khói độc trong khu vực này là nguyên nhân khiến ông gặp vấn đề về hô hấp. Năm 1947, một vật thể bay không xác định (UFO) được cho là đã rơi xuống một khu vực gần thành phố Roswell, bang New Mexico. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ thông báo rằng "UFO" này vốn chỉ là một quả khinh khí cầu thời tiết. Nhiều người cho rằng chính phủ Mỹ đang phát triển khả năng kiểm soát thời tiết tại Khu vực 51. Paul Hellyer, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada, cho biết một cựu quan chức Canada từng được CIA cho phép vào Khu 51 và tham quan một UFO. Người này không được phép tiết lộ về bất cứ điều gì, ngay cả với vợ của ông. Năm 1955, một chiếc máy bay bí ẩn rơi xuống Khu vực 51. 14 người trên máy bay được cho là các nhà khoa học và quan chức quân sự đang trên đường từ California tới Groom Lake. Có rất ít thông tin về vụ tai nạn, danh tính chính xác của những người trên chuyến bay “bí mật” này cũng không được công bố. Một trong những bí ẩn lớn chưa lời giải về Khu vực 51 đó là sự xuất hiện của những ánh sáng lạ trên bầu trời ở vùng tuyệt mật này. (Nguồn ảnh: The Richest)

Vùng 51 tuyệt mật ở Mỹ là một trong những bí ẩn trên thế giới. Trên thực tế, không ai có bằng chứng nào được xác nhận 100% về sự tồn tại của địa điểm tối mật này. Nhiều người suy đoán rằng một cơ sở mới đã được xây dựng ở Dulce, bang New Mexico (Mỹ). Đây là một trong những địa điểm được canh phòng nghiêm ngặt nhất hành tinh, hơn cả Khu vực 51. Phải chăng, sự tồn tại của Khu 51 chỉ để “đánh lừa” sự chú ý của mọi người? Mãi đến năm 2013, chính phủ Mỹ mới thừa nhận sự tồn tại của Vùng 51. Người ta cho rằng, Mỹ sẽ giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến người ngoài hành tinh và những Vật thể bay không xác định (UFO). Do vậy, khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận rằng người ngoài hành tinh là có thật nhưng không nằm trong Khu 51, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Bí mật được cất giấu trong Khu 51 luôn khiến người ta tò mò. Nhiều người suy đoán, một loại chất độc hại được lưu trữ trong vùng tuyệt mật đó. Năm 2016, một cựu nhân viên an ninh ở Vùng 51 khẳng định rằng chính khói độc trong khu vực này là nguyên nhân khiến ông gặp vấn đề về hô hấp. Năm 1947, một vật thể bay không xác định (UFO) được cho là đã rơi xuống một khu vực gần thành phố Roswell, bang New Mexico. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ thông báo rằng "UFO" này vốn chỉ là một quả khinh khí cầu thời tiết. Nhiều người cho rằng chính phủ Mỹ đang phát triển khả năng kiểm soát thời tiết tại Khu vực 51. Paul Hellyer, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada, cho biết một cựu quan chức Canada từng được CIA cho phép vào Khu 51 và tham quan một UFO. Người này không được phép tiết lộ về bất cứ điều gì, ngay cả với vợ của ông. Năm 1955, một chiếc máy bay bí ẩn rơi xuống Khu vực 51. 14 người trên máy bay được cho là các nhà khoa học và quan chức quân sự đang trên đường từ California tới Groom Lake. Có rất ít thông tin về vụ tai nạn, danh tính chính xác của những người trên chuyến bay “bí mật” này cũng không được công bố. Một trong những bí ẩn lớn chưa lời giải về Khu vực 51 đó là sự xuất hiện của những ánh sáng lạ trên bầu trời ở vùng tuyệt mật này. (Nguồn ảnh: The Richest)