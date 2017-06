Ảnh màu hiếm cuộc sống lính Mỹ trong Thế chiến I, II

Những bức ảnh màu phần nào khắc họa cuộc sống của lính Mỹ trong Thế chiến I và Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: Một lính Mỹ chơi đùa với chú kangaroo nhỏ tại căn cứ của phe Đồng Minh, có thể là ở Bắc Australia, ngày 10/9/1942 trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: MT. Trung úy Walter Lewis Chewning leo lên thùng nhiên liệu của chiếc máy bay F6F-3 Hellcat đang bốc cháy để giải cứu phi công ngày 10/11/1943. Ảnh: MT. Các binh sĩ ở bãi biển Omaha trong cuộc đổ bộ D-Day lịch sử 73 năm trước. Ảnh: MT. Bác sĩ người Mỹ xem vết thương của những tù nhân Đức. Được biết, những tù nhân này đã bị bắt giữ trong cuộc tấn công mở màn trận đánh Saint Mihiel ngày 12/9/1918. Ảnh: MT. Lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ vào Green Beach One, Okinawa, thuộc quần đảo Ryukyu trong thời kỳ Thế chiến II. Ảnh: MT. Những binh sĩ Mỹ này đã được trao tặng huân chương Croix de Guerre vì hành động dũng cảm năm 1919. Ảnh: MT. Đông đảo binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh 28 của Pennsylvania tuần hành dọc Đại lộ Champs-Élysées ngày 29/8/1944, bốn ngày sau khi giải phóng thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: MT. Hai binh sĩ Mỹ trên chiến hào ở Badonviller, Muerthe et Modselle, Pháp, ngày 4/3/1918. Ảnh: MT. Binh sĩ Roy Humphre đến từ Toledo, bang Ohio (Mỹ), đang được truyền máu do bị thương ở Sicily ngày 9/8/1943. Ảnh: MT. Một người lính Mỹ đang chuẩn bị món gà nướng trên chiến trường. Ảnh: MT.

Những bức ảnh màu phần nào khắc họa cuộc sống của lính Mỹ trong Thế chiến I và Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: Một lính Mỹ chơi đùa với chú kangaroo nhỏ tại căn cứ của phe Đồng Minh, có thể là ở Bắc Australia, ngày 10/9/1942 trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: MT. Trung úy Walter Lewis Chewning leo lên thùng nhiên liệu của chiếc máy bay F6F-3 Hellcat đang bốc cháy để giải cứu phi công ngày 10/11/1943. Ảnh: MT. Các binh sĩ ở bãi biển Omaha trong cuộc đổ bộ D-Day lịch sử 73 năm trước. Ảnh: MT. Bác sĩ người Mỹ xem vết thương của những tù nhân Đức. Được biết, những tù nhân này đã bị bắt giữ trong cuộc tấn công mở màn trận đánh Saint Mihiel ngày 12/9/1918. Ảnh: MT. Lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ vào Green Beach One, Okinawa, thuộc quần đảo Ryukyu trong thời kỳ Thế chiến II. Ảnh: MT. Những binh sĩ Mỹ này đã được trao tặng huân chương Croix de Guerre vì hành động dũng cảm năm 1919. Ảnh: MT. Đông đảo binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh 28 của Pennsylvania tuần hành dọc Đại lộ Champs-Élysées ngày 29/8/1944, bốn ngày sau khi giải phóng thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: MT. Hai binh sĩ Mỹ trên chiến hào ở Badonviller, Muerthe et Modselle, Pháp, ngày 4/3/1918. Ảnh: MT. Binh sĩ Roy Humphre đến từ Toledo, bang Ohio (Mỹ), đang được truyền máu do bị thương ở Sicily ngày 9/8/1943. Ảnh: MT. Một người lính Mỹ đang chuẩn bị món gà nướng trên chiến trường. Ảnh: MT.