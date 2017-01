Ảnh: 5 lễ tuyên thệ nhậm chức tệ nhất trong lịch sử Mỹ

Khung cảnh sân khấu chính của một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ ở Điện Capitol. Ảnh ATI Trong lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ của hai của Abraham Lincoln hồi năm 1865, chính Phó Tổng thống đắc cử Andrew Johnson lại là người “phá đám” buổi lễ với màn gây lố sau khi uống quá chén. Ảnh ATI Còn Tổng thống George W. Bush (Bush con) cũng có một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức đáng nhớ. Ảnh: Tổng thống Bush con và Đệ nhất phu nhân Laura trong lễ diễu hành nhậm chức năm 2005. Ảnh Wikiwand Cụ thể, Tổng thống George W. Bush giơ 3 ngón tay giữa để biểu thị chữ “W” – chữ tắt cho tên đệm Walker của ông khi ông chào người ủng hộ tại tiệc khiêu vũ mừng nhậm chức tại Marriott Wardman ngày 20/1/2001. Ảnh ATI Còn vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington lại có bài đọc diễn văn nhậm chức tổng thống với vẻn vẹn 134 từ. Ảnh: Bức tranh dầu ghi lại lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của George Washington ở Philadelphia. Ảnh ATI Tổng thống đắc cử James Buchanan ở cùng khách sạn với những người dự lễ nhậm chức tổng thống của ông vào năm 1857. Thật không may, do vấn đề vệ sinh, Khách sạn Quốc gia, nơi ông ở, trở thành tâm điểm của một căn bệnh bí ẩn, cướp đi sinh mạng của 36 người, trong đó có 2 dân biểu. Sau hai làn nhiễm bệnh, Tổng thống Buchanan may mắn sống sót. Ảnh buổi lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của James Buchanan năm 1857. Ảnh ATI Trong khi đó, trong lễ ăn mừng ngày nhậm chức năm 1829, Tổng thống Andrew Jackson tưng bừng tổ chức bữa đại tiệc với sự tham dự của nhiều quan khách và vài chục nghìn người dân. Bữa tiệc nhanh chóng trở thành thảm họa với màn tranh cướp đồ ăn. Ngoài ra, vợ của các thành viên nội các cũng có màn cãi vã trong buổi tiệc để đời này. Ảnh ATI

