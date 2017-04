15 điều thú vị về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Không có hồ sơ y tế nào ghi nhận Lý Tiểu Long sử dụng các chất gây nghiện. Anh có thể đã sử dụng thuốc giảm đau nhiều năm liền do liên tục bị dính chấn thương, đặc biệt là vết thương ở lưng. Tuy nhiên, trong khi anh chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu, nhưng theo nhiều bài báo và tiểu sử, Lý Tiểu Long có thể đã sử dụng hash từ Nepa – một loại cần sa mạnh. Ảnh The Richest Ít ai biết rằng, chân trái của huyền thoại Lý Tiểu Long lại ngắn hơn một chút so với chân phải. Vào năm 1972, anh đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi ở nách. Ảnh The Richest Do có thị lực kém nên Lý Tiểu Long là một trong những người đầu tiên cố gắng sử dụng kính áp tròng. Tuy nhiên, loại kính này lại khá bất tiện vào thời điểm đó nên anh quay trở lại sử dụng kính thông dụng trông giống dày như kính lúp. Ảnh The Richest Ngoài võ thuật và diễn xuất, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dành nhiều giờ liền để đọc và viết về triết học và thần học. Lý đã học truyết học hồi còn là sinh viên trường Đại học Washington. Ảnh The Richest Ông cũng dành nhiều giờ mỗi ngày để viết thơ và vẽ chân dung. Ảnh The Richest Nhiều lời đồn đoán cho rằng, Lý Tiểu Long đã sang Mỹ để trốn một băng đảng Trung Quốc. Thực sự, khi ở Hồng Kông, anh đã đánh bại một gã có quan hệ mật thiết với nhóm xã hội đen. Còn nhớ, lúc thanh niên, Lý Tiểu Long cũng từng cầm đầu băng đảng mang tên “Những con hổ giao lộ”. Ảnh The Richest Lý Tiểu Long là một người theo chủ nghĩa vô thần mặc dù mẹ anh là người theo đạo Cơ đốc và thường hay đi nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần trong khi cha anh là người theo đạo Phật. Ảnh The Richest Ông ngoại của Lý Tiểu Long là một công dân Đức 100%. Ảnh The Richest Lý Tiểu Long còn rất đam mê nhảy. Anh từng giành giải nhất cuộc thi nhảy Cha-cha ở Hồng Kông năm 1958. Ảnh The Richest Rất bất ngờ khi biết rằng, Lý Tiểu Long không biết bơi, đi xe đạp hay lái ô tô. Ảnh The Richest Anh sinh ra là để trở thành một diễn viên. Chính cha anh, một ngôi sao nhạc opera nổi tiếng, đã dắt anh tới các nhà sản xuất phim. Từ lúc còn nhỏ, Lý Tiểu Long đã đóng kha khá phim. Đến năm 18 tuổi, anh dắt tay cỡ 20 bộ phim. Ảnh The Richest Thực ra tên thật của Lý Tiểu Long là Lý Chấn Phiên. Tuy nhiên, người chị gái đã đặt biệt danh cho em trai mình là “Tiểu Long”. Biệt danh trên gắn bó với anh trong suốt sự nghiệp làm diễn viên. Ảnh The Richest Các nhà làm phim phải sử dụng tính năng quay phim chậm để quay được các đòn đánh nhanh như chớp của tay võ thuật này. Ảnh The Richest Cho tới ngày nay, cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long vẫn còn là một ẩn số. Ảnh The Richest Tuy tham gia nhiều cuộc đấu võ thuật trên màn ảnh, nhưng Lý Tiểu Long vẫn mong muốn quyết đấu một trận với huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali. Lý rất ngưỡng mộ Ali, đặc biệt là ở tính cách thẳng thắn và việc Ali kiên quyết chống lại cuộc Chiến tranh Việt Nam vô nghĩa. Ảnh The Richest

Không có hồ sơ y tế nào ghi nhận Lý Tiểu Long sử dụng các chất gây nghiện. Anh có thể đã sử dụng thuốc giảm đau nhiều năm liền do liên tục bị dính chấn thương, đặc biệt là vết thương ở lưng. Tuy nhiên, trong khi anh chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu, nhưng theo nhiều bài báo và tiểu sử, Lý Tiểu Long có thể đã sử dụng hash từ Nepa – một loại cần sa mạnh. Ảnh The Richest Ít ai biết rằng, chân trái của huyền thoại Lý Tiểu Long lại ngắn hơn một chút so với chân phải. Vào năm 1972, anh đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi ở nách. Ảnh The Richest Do có thị lực kém nên Lý Tiểu Long là một trong những người đầu tiên cố gắng sử dụng kính áp tròng. Tuy nhiên, loại kính này lại khá bất tiện vào thời điểm đó nên anh quay trở lại sử dụng kính thông dụng trông giống dày như kính lúp. Ảnh The Richest Ngoài võ thuật và diễn xuất, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dành nhiều giờ liền để đọc và viết về triết học và thần học. Lý đã học truyết học hồi còn là sinh viên trường Đại học Washington. Ảnh The Richest Ông cũng dành nhiều giờ mỗi ngày để viết thơ và vẽ chân dung. Ảnh The Richest Nhiều lời đồn đoán cho rằng, Lý Tiểu Long đã sang Mỹ để trốn một băng đảng Trung Quốc. Thực sự, khi ở Hồng Kông, anh đã đánh bại một gã có quan hệ mật thiết với nhóm xã hội đen. Còn nhớ, lúc thanh niên, Lý Tiểu Long cũng từng cầm đầu băng đảng mang tên “Những con hổ giao lộ”. Ảnh The Richest Lý Tiểu Long là một người theo chủ nghĩa vô thần mặc dù mẹ anh là người theo đạo Cơ đốc và thường hay đi nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần trong khi cha anh là người theo đạo Phật. Ảnh The Richest Ông ngoại của Lý Tiểu Long là một công dân Đức 100%. Ảnh The Richest Lý Tiểu Long còn rất đam mê nhảy. Anh từng giành giải nhất cuộc thi nhảy Cha-cha ở Hồng Kông năm 1958. Ảnh The Richest Rất bất ngờ khi biết rằng, Lý Tiểu Long không biết bơi, đi xe đạp hay lái ô tô. Ảnh The Richest Anh sinh ra là để trở thành một diễn viên. Chính cha anh, một ngôi sao nhạc opera nổi tiếng, đã dắt anh tới các nhà sản xuất phim. Từ lúc còn nhỏ, Lý Tiểu Long đã đóng kha khá phim. Đến năm 18 tuổi, anh dắt tay cỡ 20 bộ phim. Ảnh The Richest Thực ra tên thật của Lý Tiểu Long là Lý Chấn Phiên. Tuy nhiên, người chị gái đã đặt biệt danh cho em trai mình là “Tiểu Long”. Biệt danh trên gắn bó với anh trong suốt sự nghiệp làm diễn viên. Ảnh The Richest Các nhà làm phim phải sử dụng tính năng quay phim chậm để quay được các đòn đánh nhanh như chớp của tay võ thuật này. Ảnh The Richest Cho tới ngày nay, cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long vẫn còn là một ẩn số. Ảnh The Richest Tuy tham gia nhiều cuộc đấu võ thuật trên màn ảnh, nhưng Lý Tiểu Long vẫn mong muốn quyết đấu một trận với huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali. Lý rất ngưỡng mộ Ali, đặc biệt là ở tính cách thẳng thắn và việc Ali kiên quyết chống lại cuộc Chiến tranh Việt Nam vô nghĩa. Ảnh The Richest