15 bức ảnh về thành phố New York "thay da đổi thịt"

Đám đông đứng trên phần móng của cây cầu Brooklyn, thành phố New York, ngày 21/9/1872. Phố Mulberry nhộn nhịp vào đầu thế kỷ 20. Một số bức ảnh màu về thành phố New York như thế này được tạo ra nhờ công nghệ Photochrom. Hai nhân viên phục vụ bữa ăn cho công nhân ngay tại một công trình xây dựng ở thành phố New York. Ảnh chụp ngày 14/11/1930. Phố Hudson ở thành phố New York vào khoảng năm 1865. Grant's Tomb (nay là Công viên lưu niệm General Grant National Memorial) và Công viên Riverside cũng trở nên sống động hơn nhờ công nghệ Photochrom. Đường sắt trên cao tại Phố 110 ở New York nhiều năm về trước. Các hành khách đi bộ qua nhà ga Grand Central vào khoảng năm 1945. Những cô gái của nhóm The Merry Whirl trang điểm khi đứng giữa bãi biển Manhattan, nơi diễn ra một lễ hội carnival, vào khoảng năm 1924. Cảnh phơi quần áo tại một khu nhà ở New York. Ảnh chụp vào khoảng năm 1990. Nhân viên của sở thú Bronx cầm một con rắn lớn trên tay vào năm 1922. Những đứa trẻ chơi đùa trên Phố 105. Những người nhập cư đến từ Italy bán bánh mỳ trên đường phố Manhattan vào khoảng năm 1900. Một gia đình bên xe hàng bát đĩa trên đường phố New York vào cuối thế kỷ 19. Xe hàng bán chuối tấp nập cười mua kẻ bán ở New York năm 1902. Quang cảnh một góc phía đông thành phố New York vào những năm 1920. (Nguồn ảnh: Telegraph)

