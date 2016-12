15 ảnh ấn tượng nhất năm 2016 của Getty Images

Người dân Trung Quốc thắp hương, cầu cho năm mới an lành tại ngôi chùa Yongchegong Lama trong dịp Tết âm lịch ngày 8/2/2016. Ảnh Daily Mail Một bức ảnh ấn tượng nhất năm 2016 của hãng Getty Images ghi lại cảnh các thành viên một nhóm đối lập Syria lao xe tăng vào trụ sở của lực lượng chính phủ Syria ở hai làng Nubul và al-Zahraa ở Aleppo, Syria. Ảnh Daily Mail Những người di cư cố gắng vượt qua con sông lạnh giá sau khi rời trại tị nạn ở làng Idomeni ở Hy Lạp. Ảnh Daily Mail Những người di cư trên con thuyền chật nêm người đang lật trên Địa Trung Hải. Thật may mắn, Hải quân Italy ở eo biển Sicili đã cứu họ. Ảnh Daily Mail Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức sau khi kết quả Brexit được công bố. Ảnh Daily Mail Một bức ảnh ấn tượng của năm 2016 do Getty Images bình chọn là khoảnh khắc lúc một nam thanh niên lặng lẽ nhìn về phía hàng ghế gần nơi một nạn nhân đã chết trong vụ thảm sát tối ngày 14/7/2016 ở thành phố biển Nice ở Pháp. Ảnh Daily Mail Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama và ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton trên sân khấu ngày họp toàn thể thứ ba của kỳ đại hội đảng này hôm 27/7/2016. Ảnh Daily Mail Một thiếu nữ ở Dhaka, Bangladesh ngập lụn dưới nước để hái hoa súng đem bán ngoài chợ. Ảnh Daily Mail Những người dân trong một khu ổ chuột ở thành phố Rio de Janeiro, Brail ngắm pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Thế vận hội Rio 2016. Ảnh Daily Mail Một bức ảnh ấn tượng và chấn động của năm 2016. Bé trai Syria bị thương Omran Daqneesh (5 tuổi) ngồi một mình trên ghế sau của xe cứu thương sau một vụ không kích vào khu dân cư Qaterji ở Aleppo. Ảnh Daily Mail Các thành viên đang cố gắng xếp tháp người trong cuộc thi Tarragona lần thứ 26 ở Tây Ban Nha. Ảnh Daily Mail Bé trai Syria dừng xe đạp gần nơi các mỏ dầu lộ thiên đang bốc cháy nghi ngút. Phiến quân IS đã đốt cháy các mỏ dầu để ngăn bước tiến quân của quân đội Iraq trước thềm chiến dịch giải phóng Mosul. Ảnh Daily Mail Tổng thống Obama bắt tay với Tổng thống đắc cử Donald Trump trong lần gặp riêng tư đầu tiên giữa hai người tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Ảnh Daily Mail Cảnh sát chống bạo động ngăn người biểu tình ở thành phố Charlotte, Bắc Carolina. Những người dân Mỹ đã đổ ra đường biểu tình để phản đối việc một sĩ quan cảnh sát bắn chết công dân da màu 41 tuổi tên Keith Lamont Scott. Ảnh Daily Mail Mọi người đổ xô ra xem những chú bò chạy tán loạn trên con phố ở Pamplona, Tây Ban Nha trong ngày thứ tư của lễ hội thường niên tổ chức ở đây. Ảnh Daily Mail

