12 điều có thể bạn chưa biết về Lễ Giáng sinh

Hình tượng ban đầu về ông già Noel (hay Santa Claus, Thánh Nicholas,…) là một người nghiêm khắc, chứ không vui vẻ, béo tốt như ngày nay chúng ta thường thấy. Ảnh List 25 Kể những câu chuyện ma kinh dị vào đêm Giáng sinh là một phong tục cổ xưa nhưng đã biến mất vào thế kỷ trước. Ảnh List 25 Một số sở thú trên thế giới tiếp nhận những cây thông trong dịp Lễ Giáng sinh để làm nguồn thức ăn cho động vật nuôi trong sở thú. Ảnh List 25 Ước tính, ca khúc “White Christmas” của danh ca Irving Berlin là single bán được nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới với hơn 100 triệu bản đã được bán ra. Ảnh List 25 Trong dịp Giáng sinh, người dân địa phương sinh sống ở vùng Newfoundland sẽ hóa trang và che kín mặt. Họ tới từng nhà một rồi nhảy múa tưng bừng trong lúc gia chủ cố gắng xác định tên từng người một. Ảnh List 25 Kể từ năm 1960, phần đa người dân Thụy Điển đều xem phim hoạt hình về chú vịt Donald trong đêm đón Giáng sinh. Ảnh List 25 Gần như tất cả các bài hát về Giáng sinh nổi tiếng thế giới đều do các nhạc sĩ người Do Thái sáng tác. Ảnh List 25 Ngày Giáng sinh năm 1914 (giai đoạn diễn ra Thế chiến I), binh sỹ Đức và Anh thỏa thuận ngừng bắn. Họ hào hứng trang trí hầm trú ẩn, trao qua Giáng sinh cho nhau và còn chơi một trận bóng đá. Ảnh List 25 Năm 1867, sau khi đọc cuốn truyện A Christman Carol, một doanh nhân người Boston quyết định đóng cửa nhà máy vào ngày Giáng sinh và tặng cho mỗi công nhân một con gà tây. Ảnh List 25 Chúng ta thường viết tắt Christmas là X-mas là do truyền thống cổ xưa. Thực ra, X là từ “chi” trong tiếng Hy Lạp mà từ “chi” là từ viết tắt của “Christ”. Ảnh List 25 Người Nhật Bản có truyền thống ăn KFC trong dịp Giáng sinh là nhờ chiến dịch quảng cáo thành công vang dội cách đây 40 năm. Thời đó, đồ ăn nhanh của KFC ở Nhật Bản nổi tiếng đến nỗi các khách hàng phải đặt trước 2 tháng trước mỗi dịp Giáng sinh. Ảnh List 25 Có tới 1/6 doanh thu bán lẻ ở Mỹ hàng năm đều diễn ra trong dịp Giáng sinh. Ảnh List 25

