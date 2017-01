11 ảnh đen trắng về Chiến tranh thế giới 1

Lính công binh Hoàng gia Anh cùng với con khuyển đưa tin đứng trên một con đường ở Italy hồi tháng 12/1917 thời Chiến tranh Thế giới 1. Ảnh The Guardian Tù binh Áo-Hung đi qua cầu dã chiến bắc ngang sông Piave dưới sự giám sát của lính Anh. Ảnh chụp tháng 11/1918. Ảnh The Guardian Một nữ công nhân người Italy được Quân đội Anh thuê nằm ngả người giữa bãi tập kết vũ khí tháng 11/2018 ở mặt trận Italy hồi Thế chiến 1. Ảnh The Guardian Lính Anh đẩy xe ô tô chở vua Italy sau khi ông thị sát căn cứ binh sỹ quân đội Hoàng gia Anh ở Castelgomberto ngày 27/11/1918. Ảnh The Guardian Binh sỹ hoàng gia Anh tuần tra Northamptonshire Yeomanry đầu tháng 11/1918. Ảnh The Guardian Hai lính thuộc biên chế Đơn vị Pháo binh hoàng gia Anh ngồi trên xe lừa ở mặt trận Asigo tháng 6/1918. Ảnh The Guardian Những phụ nữ nông dân Italy (họ được thuê) đang giặt giũ quần áo của binh sỹ hoàng gia Anh trên một khe suối. Ảnh The Guardin Một cô thiếu nữ Italy chuyên làm dọn dẹp, giặt giũ cho Quân đội Anh đóng quân ở Italy tháng 11/1918. Ảnh The Guardian Lính bộ binh Italy và linh Anh hành quân trên con đường núi Val d’Assa ngày 2/11/1918. Ảnh The Guardian Phụ nữ Italy lăn những thùng bia lên tàu chở hàng ở Treviso tháng 11/1918 hồi Thế chiến I. Ảnh The Guardian Cảnh quan đổ nát hai bên đường tới Nervesa tháng 12/1918. Ảnh The Guardian

