10 bức ảnh trước thềm những sự kiện chấn động thế giới

Bức ảnh lịch sử ghi lại tàu Titanic rời cảng ở Southampton, Anh ngày 10/4/1912, bắt đầu hành trình đen tối với kết cục là tàu chìm và hơn 1.500 hành khách thiệt mạng ở Bắc Đại Tây Dương chưa đầu 5 ngày sau. Ảnh ATI Lính Mỹ trên tàu đổ bộ chuẩn bị cập bờ biển Omaha trong chiến dịch Quân đồng minh đổ bộ Normandy, Pháp ngày 6/6/1944. Ảnh ATI Tổng thống Mỹ John F. Kennedy ngay trước khi bị ám sát ngày 22/11/1963. Ảnh ATI Bức ảnh biểu tượng lính thủy đánh bộ Mỹ cắm cờ chiến thắng ở Iwo Jima ngày 23/2/1945. Ảnh ATI Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (được đánh dấu đỏ) tại Nghĩa Trang các chiến binh quốc gia ở Gettysburg, Pennsylvania ngày 19/11/1863 chỉ 3 giờ trước khi ông đọc bài diễn văn lịch sử Gettysburg. Ảnh ATI Vụ tấn công bất ngờ của Quân đội Nhật Bản ở Trân Châu Cảng. Ảnh: Hình ảnh trên một tàu sân bay Nhật Bản ngay trước thời điểm Nhật tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu cảng. Ảnh ATI Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton và các thành viên nhóm cố vấn an ninh quốc gia ngồi trong Phòng Tình huống ở Nhà Trắng theo dõi chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngày 1/5/2011. Ảnh ATI Bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Các kỹ sư đang thấp The Gadget, biệt danh của quả bom hạt nguyên tử đầu tiên trên thế giới ngày 16/7/1945. Ảnh ATI Một bức ảnh ghi lại sự kiện lịch sử khác là khi Ngoại trưởng Nhật Bản Mamoru Shigemitsu, Tướng Yoshijiro Umezu đứng trên tàu Mỹ USS Missouri trước khi chính thức tuyên bố đầu hàng Mỹ ở Vịnh Tokyo, qua đó kết thúc Chiến tranh Thế giới 2. Ảnh ATI Khinh khí cầu Đức Hindenburg bay trên bầu trời New York trưa ngày 6/5/1937 chi một vài giờ trước khi nó bị nổ tung rơi xuống thị trấn Manchester, New Jersey. Ảnh ATI

Bức ảnh lịch sử ghi lại tàu Titanic rời cảng ở Southampton, Anh ngày 10/4/1912, bắt đầu hành trình đen tối với kết cục là tàu chìm và hơn 1.500 hành khách thiệt mạng ở Bắc Đại Tây Dương chưa đầu 5 ngày sau. Ảnh ATI Lính Mỹ trên tàu đổ bộ chuẩn bị cập bờ biển Omaha trong chiến dịch Quân đồng minh đổ bộ Normandy, Pháp ngày 6/6/1944. Ảnh ATI Tổng thống Mỹ John F. Kennedy ngay trước khi bị ám sát ngày 22/11/1963. Ảnh ATI Bức ảnh biểu tượng lính thủy đánh bộ Mỹ cắm cờ chiến thắng ở Iwo Jima ngày 23/2/1945. Ảnh ATI Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (được đánh dấu đỏ) tại Nghĩa Trang các chiến binh quốc gia ở Gettysburg, Pennsylvania ngày 19/11/1863 chỉ 3 giờ trước khi ông đọc bài diễn văn lịch sử Gettysburg. Ảnh ATI Vụ tấn công bất ngờ của Quân đội Nhật Bản ở Trân Châu Cảng. Ảnh: Hình ảnh trên một tàu sân bay Nhật Bản ngay trước thời điểm Nhật tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu cảng. Ảnh ATI Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton và các thành viên nhóm cố vấn an ninh quốc gia ngồi trong Phòng Tình huống ở Nhà Trắng theo dõi chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngày 1/5/2011. Ảnh ATI Bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Các kỹ sư đang thấp The Gadget, biệt danh của quả bom hạt nguyên tử đầu tiên trên thế giới ngày 16/7/1945. Ảnh ATI Một bức ảnh ghi lại sự kiện lịch sử khác là khi Ngoại trưởng Nhật Bản Mamoru Shigemitsu, Tướng Yoshijiro Umezu đứng trên tàu Mỹ USS Missouri trước khi chính thức tuyên bố đầu hàng Mỹ ở Vịnh Tokyo, qua đó kết thúc Chiến tranh Thế giới 2. Ảnh ATI Khinh khí cầu Đức Hindenburg bay trên bầu trời New York trưa ngày 6/5/1937 chi một vài giờ trước khi nó bị nổ tung rơi xuống thị trấn Manchester, New Jersey. Ảnh ATI