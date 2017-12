Vi khuẩn bệnh than nguy hiểm đến đâu?

(Kiến Thức) - Theo chuyên gia vi trùng học George Stewart, vi khuẩn bệnh than vô cùng nguy hiểm và có khả năng gây tử vong cao.

Dư luận thế giới không khỏi rúng động trước tiết lộ gây sốc mới đây của một quan chức tình báo Hàn Quốc. Theo đó, quan chức giấu tên cho biết giới chức trách đã tìm thấy kháng thể bệnh than trong máu của một lính Triều Tiên đào tẩu sang nước này trong năm 2017.



Người lính trên đã có miễn dịch với bệnh than từ trước khi đào tẩu. Tin tức này khiến giới chức Hàn Quốc vô cùng lo lắng bởi vì bệnh than có khả năng gây tử vong cao. Tỷ lệ tử vong của dạng bệnh than này có thể lên tới 92%.

Vi khuẩn bệnh than từng khiến dư luận lo lắng khi gây ra những hậu quả khủng khiếp. Cụ thể, trong Chiến tranh thế giới 1, các nước Bắc Âu đã sử dụng mầm bệnh than để tấn công quân đội của Sa hoàng Nga. Quân đội Anh cũng sử dụng vi khuẩn bệnh than để tiêu diệt các đàn gia súc lớn của phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới 2.

Năm 2001, một loạt bức thư chứa bào tử vi khuẩn bệnh than được phát hiện. Ảnh: CNN.

Đến năm 1993, một nhóm tôn giáo Nhật Bản đã phát tán vi khuẩn bệnh than tại khu vực công cộng tại thủ đô Tokyo. May mắn là vụ việc nhanh chóng được giới chức trách xử lý và không có trường hợp thương vong nào.

Tuy nhiên, vào năm 2001, một loạt bức thư chứa bào tử vi khuẩn bệnh than được gửi tới các văn phòng truyền thông và hai thượng nghị sĩ Mỹ, khiến 5 người thiệt mạng và 17 người bị nhiễm bệnh. Sự việc này khiến dư luận Mỹ và thế giới vô cùng lo lắng.

Trước những trường hợp trên, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những cảnh báo về vi khuẩn bệnh than khiến công chúng vô cùng lo lắng. Trong số này, chuyên gia vi trùng học George Stewart thuộc ĐH Missouri (Mỹ) đã có bài viết trên tờ Missourian về mức độ nguy hiểm của vi khuẩn bệnh than.

Theo chuyên gia vi trùng học Stewart, vi khuẩn bệnh than là loại vi sinh vật “lì lợm”. Theo ông, chúng có thể hóa thành bào tử dưới thời tiết lạnh, kiên trì nằm dưới lòng đất trong một thời gian dài chờ nhiệt độ tăng cao. Khi thời tiết tăng cao đến một ngưỡng nhất định, chúng sẽ xuất hiện trở lại và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời quý độc giả xem video: Những bất ngờ thú vị ở Triều Tiên (nguồn: Zing News):

Thư viện Y học Quốc gia Mỹ cũng cho hay vi khuẩn bệnh than gây nguy hiểm nhất khi lọt vào đường hô hấp, thường gặp trên những công nhân xử lý lông và da thú. Bệnh than là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra trên các loài động vật máu nóng, gồm gia súc, động vật hoang dã và con người.

Nếu như bệnh nhân không được điều trị kịp thời thì chất độc sẽ tích tụ trong phổi dẫn đến một loạt triệu chứng như cúm và cảm lạnh trong nhiều ngày, sau đó chuyển sang biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, tụt huyết áp, viêm màng não và suy tạng. Mặc dù bệnh than vô cùng nguy hiểm nhưng nó cũng rất khó mắc phải. Theo các chuyên gia, một người phải hít vào 8.000 - 10.000 bào tử mới bị nhiễm bệnh, đồng thời chúng phải xâm nhập vào sâu trong phổi trước khi gây tác hại.

Các chuyên gia, nhà khoa học đã phát triển vắc xin điều trị bệnh than từ năm 1881. Nhờ vậy, giới chuyên gia, nhà chức trách đã hạn chế tối đa số người nhiễm và tử vong do vi khuẩn bệnh than.