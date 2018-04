Thuốc chữa ung thư từ than tre của Vinaca: Tột đỉnh nhẫn tâm

Dư luận chấn động trước thông tin sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2 từng được quảng cáo là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, hỗ trợ điều trị viêm, nhiễm, suy kiệt cơ thể…của Công ty Vinaca lại được làm từ bột than tre nứa.



Sự thật kinh hoàng chế thuốc chữa ung thư từ bột than tre của Vinaca khiến dư luận choáng váng trên được hé lộ khi Công an quận Kiến An (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Vinaca của bà Đào Thị Chúc (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) – vợ ông Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Vinaca.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của bà Chúc, các công nhân đã sử dụng bột than tre tán mịn sau khi đốt pha với một số chất bột và chất lỏng để đóng viên nang, dán nhãn, đóng gói các sản phẩm.

Công nhân đổ bột than tre đã tán min vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: ANHP

Điều đáng nói, tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở. Ngay sau thời điểm kiểm tra, chính lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng khẳng định, chưa nhận được hồ sơ công bố về sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Vinaca tại Hải Phòng.

Theo lời khai của bà Đào Thị Chúc, các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của Công ty TNHH Vinaca được sản xuất theo công nghệ “bí mật” của Vinaca, làm từ nguyên liệu màu đen, đó là tre nứa đốt thành than sau đó nghiền thành bột, đóng thành các viên nang hoặc hòa với nước, rồi đóng gói và bán ra thị trường.

Trên thực tế, các sản phẩm mà Công ty Vinaca sản xuất là được cấp phép cho Công ty TNHH Hồng An Phong do ông Nguyễn Văn Tuấn làm giám đốc, chứ không phải cấp cho Công ty Vinaca gồm Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng.

Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm này đăng ký là mỹ phẩm, không phải là thực phẩm chức năng. Ngay tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH Hồng An Phong, các nhân công tại đây vẫn đang nghiền than tre, nứa, gỗ thành bột than.

Theo khai báo của ông Tuấn với đoàn thanh tra, mặc dù đăng ký với Sở Y tế Hải Phòng sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm nói trên nhưng công ty của ông Tuấn không trực tiếp sản xuất mà chỉ cung cấp nguyên liệu than hoạt tính được làm từ tro tre, nứa, gỗ, còn việc sản xuất là do cơ sở của ông Nguyễn Xuân Thu.

Như vậy, trước những thông tin trên, rõ ràng có sự mập mờ, khuất tất trong việc sản xuất các sản phẩm trên và dư luận có quyền nghi ngờ sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư cùng một số sản phẩm của Công ty Vinaca có dấu hiệu làm giả để trục lợi bất chính?

Bởi theo các tài liệu nghiên cứu, bột than tre chỉ có tác dụng trong một vài trường hợp như cầm máu, giải độc nhưng chưa từng có nghiên cứu nào cho thấy than tre có tác dụng điều trị hay hỗ trợ điều trị bệnh ung thư.

Vụ việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ dư luận bởi trước đó chính dư luận cũng đã phản ứng mạnh mẽ và lên tiếng chỉ trích việc công ty cổ phần VN Pharma nhập khẩu lô thuốc nhập khẩu lô thuốc H-Capita 500mg chữa ung thư kém chất lượng, không rõ nguồn gốc nghi thuốc chữa ung thư giả. Nhiều người cho rằng, việc chế biến thuốc chữa ung thư rởm hay giả đều là một tội ác bởi việc trục lợi trên nỗi đau thể xác và tinh thần của những bệnh nhân ung thư là một hành vi táng tận lương tâm.

Bởi thuốc kém chất lượng, thuốc rởm, thuốc giả sẽ không có hiệu lực khi điều trị bệnh, thậm chí khiến bệnh tình của các bệnh nhân nặng hơn. Trong khi đó, chỉ riêng thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư mà bị làm giả là một tội ác không thể dung thứ. Bởi hàng ngày có bao nhiêu bệnh nhân ung thư đang phải chiến đấu với sự sinh tử nhờ thuốc, có bao gia đình phải bán cả gia tài mà họ chắt chiu cả đời để có tiền điều trị cho người thân, có bao nhiêu người đã phải rớt nước mắt khi chứng kiến người thân kêu gào trong đau đớn và ra đi trong sự tuyệt vọng. Thuốc hỗ trợ, điều trị ung thư rởm, giả sẽ khiến những bệnh nhân thêm tuyệt vọng, tinh thần suy kiệt trong cuộc chiến với căn bệnh nan y.

Bất cứ sự dối trá, trục lợi đều đáng phê phán nhưng sự trục lợi từ thuốc giả phải xử lý thích đáng bởi những hành vi ấy ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, nói cách khác là một sự trục lợi độc ác trên nỗi đau của những người bệnh.

Liên quan đến vụ làm thuốc trị bệnh ung thư Vinaca CO3.2 từ bột than tre nứa, hiện nay, cơ sở sản xuất của bà Chúc chỉ bị xử phạt hành chính 44 triệu đồng do hai hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định về chế biến thực phẩm và xem xét thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm chưa phải là biện pháp có tính răn đe.

Trong khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ, thì những sản phẩm từ bột than tre nứa vẫn đang trôi nổi trên thị trường nhiều, tỉnh thành trên cả nước khi nguyên liệu làm ra chúng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định và tất nhiên không ai dám chắc được những viên thuốc ấy sẽ “giúp chữa bệnh” hay “gieo họa” cho những bệnh nhân vốn đã tột cùng trong sự đau đớn?

Dư luận kỳ vọng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc trên, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải xử lý nghiêm theo quy định, để những kẻ vi phạm phải nhận những hình phạt thích đáng mà họ đã gây ra.