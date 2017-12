Sẽ xuất hiện nhiều siêu bão đáng sợ hơn Tembin gấp nhiều lần

Mới đây, bão Tembin đổ bộ gây lở đất và lụt ở miền Nam Philippines, làm ít nhất 240 người chết và hàng chục người mất tích. S au khi đổ bộ vào Philippines, bão Tembin di chuyển theo hướng Tây, qua một số đảo nhỏ ngoài khơi Philippines, rồi tiến vào Biển Đông.

Đến rạng sáng ngày 26/12, khi đi vào vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau, bão Tembin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Với những thiệt hại về cơn bão này gây ra, Tembin là một trong những cơn bão gây thương vong lớn trên thế giới trong năm 2017.

Bão Tembin đổ bộ Philippines gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ảnh: Getty.

Thống kê mới đây của gã khổng lồ trong lĩnh vực bão hiểm Swiss Re cho thấ, thiệt hại kinh tế do những thảm họa thiên tai và nhân tai gây ra trong năm 2017 là 306 tỉ USD, tăng 63% so với con số 188 tỉ USD năm 2016. Trong số các thiên tai này, chỉ riêng 3 cơn bão Harvey, Irma và Maria đã gây ra thiệt hại về kinh tế lên đến 93 tỉ USD. Với những con số trên, năm 2017 là năm thế giới hứng chịu những thiệt hại lớn do các cơn bão gây ra.

Trước việc ngày càng có nhiều siêu bão xuất hiện và gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản trong năm 2017, các chuyên gia, nhà khoa học đã lý giải nguyên nhân sự việc.

Theo đó, nhà khí tượng học Sean Sublette tại trung tâm Thời tiết (Mỹ) cho biết: "Tác động của biến đổi khí hậu làm cho những cơn bão thêm tồi tệ". Hiện tượng ấm lên toàn cầu khiến băng tan ở hai cực dẫn đến mực nước biển dâng cao. Điều này giúp các cơn bão được cung cấp nhiều nước và năng lượng hơn để trở thành siêu bão. Hậu quả là những siêu bão ngày càng khủng khiếp và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Thật vậy, khi được cung cấp lượng hơi nước nhiều hơn, những cơn bão sẽ gây mưa nhiều hơn. Ví dụ như cơn bão Harvey đã trút tới 125.000 tỷ lít nước mưa xuống Mỹ, trong đó bang Texas là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Mời độc giả xem clip gió bão số 16 (bão Tembin) dữ dội trên quần đảo Trường Sa lúc chiều 24/12 (nguồn: VTC1):

Có chung quan điểm với nhà khí tượng học Sean Sublette, nhà khoa học thời tiết Katharine Hayhoe (người Canada) công tác tại ĐH Công nghệ Texas cũng cho rằng sự ấm lên toàn cầu đã làm gia tăng cường độ bão.

"Bây giờ rõ ràng là thời gian tốt nhất để có một cuộc đàm luận về ảnh hưởng thực tế của biến đổi khí hậu", nhà khoa học thời tiết Hayhoe cho biết.

Các chuyên gia cũng đưa ra dự đoán đáng sợ rằng, trong tương lai, con người sẽ phải đối mặt với những thảm họa thiên nhiên (trong đó có các cơn bão) ngày càng tồi tệ hơn. Những thảm họa này sẽ ngày càng khó dự đoán. Để hạn chế sự tác động của biến đổi khí hậu, con người cần nhanh chóng tìm ra những giải pháp khoa học và cần bắt tay vào thực hiện ngay để giảm thiểu những thiệt hại của bão gây ra.