Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức: Hết quan hoàn dân... đâu nên cớ?

Câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) viết đơn xin từ chức đang thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi thời gian qua, ông Đoàn Ngọc Hải được ví như “người hùng” trong cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ.



Việc giành lại vỉa hè trong nhiều năm qua được nhiều địa phương trên cả nước triển khai. Tuy nhiên, khi ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 xuống đường trực tiếp ra quân từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2017 với những hành động quyết liệt như xử phạt hàng loạt nhà hàng quán nhậu, nhiều công trình của cơ sở kinh doanh, thậm chí cơ quan công quyền bị đập bỏ. Những hành động mạnh mẽ, những phát ngôn đanh thép của ông Đoàn Ngọc Hải đã tạo hiệu ứng lan tỏa khắp cả nước. Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá rất cao và giao cho các địa phương các đồng loạt thực hiện.

Tuy nhiên, “cuộc chiến” giành lại vỉa hè ấy, ông Đoàn Ngọc Hải đã phải chịu rất nhiều áp lực, khi đụng chạm đến lợi ích của nhiều người dân, hộ dân trên địa bàn. Thậm chí bị dọa giết. Đến mức phát biểu trong buổi làm việc về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quận 1 sáng 4/8/2017, ông Hải đã phải thốt lên rằng: “24 quận ủy viên, cán bộ chủ chốt không dám làm. Đến khi tôi dám làm thì lại phản ứng”.

Ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: Tri Thức trẻ.

Ông Đoàn Ngọc Hải đã thể hiện nhiều quyết tâm trong việc xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận 1. Ông đã từng nói rằng: “Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi để nổi tiếng".

Đến ngày 14/10/2017, chủ tịch UBND Q.1 Trần Thế Thuận ký quyết định lập tổ liên ngành trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hải không được tự ý xuống đường giải quyết vi phạm nữa và như vậy, chấm dứt giai đoạn công tác kiểm tra tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận được giao gần như toàn quyền cho ông Đoàn Ngọc Hải.

Không thực hiện được lời hứa trước nhân dân, ngày 8/1/2018 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức. Lá đơn của ông được báo chí đăng tải rộng rãi khiến dư luận tiếc nuối bởi nội dung lá đơn chứa đựng những tâm huyết, trăn trở và cả những nỗi niềm của “anh hùng đường phố” Đoàn Ngọc Hải.

Toàn văn lá đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải.

Đáng chú ý trong lá đơn ấy, ông Đoàn Ngọc Hải đã thừa nhận những khó khăn, áp lực trong việc xuống đường giành lại vỉa hè: “Là một cán bộ Đảng viên, tôi đã kiên định vượt qua mọi khó khăn, sự chống phá công khai và ngấm ngầm, sự đe dọa đến sinh mạng của bản thân và gia đình từ phía các đối tượng bị mất đi nguồn lợi phi pháp từ lấn chiếm tài sản công và không gian sống của xã hội”.

Lý do xin từ chức Phó Chủ tịch UBND quận 1, xin thôi ủy viên Ban thường vụ Quận ủy quận 1, xin thôi tham gia ủy viên BCH Đảng bộ quận 1, thôi đại biểu HĐND quận 1 được ông Đoàn Ngọc Hải viết ngắn gọn: “Tôi thấy mình đã không thực hiện được lời hứa trước nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo lão thành cách mạng là sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này”.

Chỉ lý do đó thôi, đã chứng tỏ ông Đoàn Ngọc Hải là người có lòng tự trọng và khí tiết của một người lãnh đạo “dám nói, dám làm”. Tuy nhiên, cũng ẩn chứa trong đó những uẩn khúc, hàm chứa những thông điệp mà bản thân ông Hải muốn gửi gắm khi thực tế còn nhiều ‘quan chức” nói mà không làm được, phân bua, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm của bản thân.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, dù ông Đoàn Ngọc Hải là người có tâm huyết, dám nói dám làm nhưng thực tế, khi trực tiếp xuống đường, ông Đoàn Ngọc Hải đôi khi còn thể hiện sự cứng nhắc,quyền hành mà vẫn thiếu đi vốn kiến thức xã hội, thiếu đi niềm trắc ẩn với công cuộc mưu sinh của những người khó khăn. Bởi trong một thành phố có đến 4 triệu dân là người vãng lai, nhập cư đến sinh sống, vỉa hè là nơi bám trụ của họ. Dẹp vỉa hè phải làm từng bước, phải có quy hoạch dù có quyết tâm cũng không thể thực hiện trong một chiến dịch với thời gian ngắn.

Ngay Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong buổi tiếp xúc cử tri quận 1 tháng 11/2017 khi nghe dân bức xúc nhắc đến miếng cơm manh áo, gánh nặng mưu sinh, chỉ trích bộ phận tham mưu vô cảm với dân đã nói rằng: “Có những gia đình buôn bán trên vỉa hè nuôi cả gia đình, làm không khéo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đặc biệt người dân nghèo. Phải có kế hoạch căn cơ, chứ đẩy đuổi là không nhân văn".

Trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức khiến dư luận lại nghĩ đến trường hợp ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam nộp đơn xin từ chức vào năm 2015. Ông Nguyễn Sự được biết đến là người kiến tạo nên một Hội An đẹp đẽ khang trang và ông xin từ chức với mong muốn một Hội An tươi đẹp hơn dưới sự lãnh đạo của thế hệ trẻ. Chỉ khác một điều, ông Nguyễn Sự xin từ chức với tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng còn ông Đoàn Ngọc Hải vẫn mang nặng những tâm tư khi cuối lá đơn, ông Hải viết: “Tôi mong muốn khi trở lại là công dân sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về các giải pháp căn cơ, nhân văn, không ảnh hưởng đến mưu sinh của người nghèo trong công việc lập trật tự vỉa hè”.

Việc ông Đoàn Ngọc Hải có được cho thôi chức như tâm nguyện ông viết trong đơn, UBND TP.HCM sẽ giao Sở Nội vụ phối hợp với UBND quận 1 gặp riêng ông Đoàn Ngọc Hải để nắm thêm nguyện vọng, làm rõ nguyên nhân, từ đó có đề xuất xử lý cho phù hợp. Tuy nhiên, người dân mong muốn người có tâm huyết như ông tiếp tục “làm quan”, làm tròn trách nhiệm được Đảng giao phó, nhân dân tin tưởng trong lĩnh vực mà ông phụ trách. Tiếp tục “làm quan”, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ có những tham mưu trong việc giành lại vỉa hè mà ông tâm huyết.

Bởi thực tế, khi “hoàn dân” dù có thời gian “tìm ra các giải pháp căn cơ, nhân văn, không ảnh hưởng đến mưu sinh của người nghèo trong công việc lập trật tự vỉa hè” nhưng cũng khó lòng được thực hiện như tâm nguyện của ông viết trong đơn.