Giật mình thiệt hại từ bão tuyết kỷ lục ở Trung Quốc

Hiện Trung Quốc đang trải qua những ngày đầu năm rét buốt khi bão tuyết liên tục hoành hành tại nhiều tỉnh miền Đông. Theo thống kê, ít nhất 15 người chết trong bão tuyết bất thường đang hoành hành ở Trung Quốc. Đây là đợt bão tuyết thứ hai kể từ đầu năm tới nay hoành hành ở nước này. Trước đó, đợt bão tuyết thứ nhất ảnh hưởng đến khu vực miền bắc, trung và đông Trung Quốc vào tuần trước khiến 21 người thiệt mạng.



Các tỉnh bao gồm: Thiểm Tây, Sơn Tây, Hồ Bắc, An Huy và Hà Nam là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt bão tuyết lần này. Do thời tiết lạnh kéo dài và lan rộng khiến nhiệt độ thấp nhất trong nhiều ngày qua tại các tỉnh trên dao động -20 tới -10 độ C. Đặc biệt, một số khu vực tại Hà Nam có tuyết rơi dày hơn 300 mm.

Bão tuyết nghiêm trọng đang hoành hành ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tuyết rơi dày cũng làm cản trở hoạt động giao thông. Nhiều xe cô bị mắc kẹt trong tuyết hoặc gặp sự cố trên đường. Người dân phải di chuyển khá khó khăn do mưa tuyết dày đặc. Trước những ảnh hưởng nặng do bão tuyết gây ra, giới chức trách tỉnh An Huy đã cho học sinh các trường tiểu học nghỉ học.

Bão tuyết cũng gây thiệt hại lớn đến đất đai nông nghiệp và cơ sở hạ tầng năng lượng. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn do bão tuyết rơi dày. Nhiều người phải rời khỏi nhà do nhà bị sập hoặc ngôi nhà bị hư hỏng nặng do bão tuyết. Theo ước tính, đợt bão tuyết kỷ lục này đã làm kinh tế các tỉnh miền Đông Trung Quốc thiệt hại khoảng hơn 100 triệu USD.

Trước những diễn biến nghiêm trọng của bão tuyết, Cục Dự báo Khí tượng Trung Quốc cho hay: "Đợt bão tuyết thứ hai không tồi tệ như đợt đầu tiên nhưng nó chồng lấn lên các vùng đang bị ảnh hưởng từ trận bão thứ nhất. Hà Nam và Thiểm Tây liên tục có tuyết rơi từ mức trung bình đến dày đặc, khiến thiệt hại nặng gấp 2 lần".

Chuyên gia khí tượng Trung Quốc nhận định tuyết rơi này ở một số địa điểm ảnh hưởng đến việc đi lại và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Để chống lại thời tiết lạnh và tự bảo vệ bản thân, chuyên gia khuyên mọi người khi ra bên ngoài cần mặc thật nhiều lớp quần áo để giữ ấm cơ thể. Ngoài ra, khi di chuyển trên đường, hãy lái xe cẩn thận để tránh gặp sự cố.

Cơ quan chức năng cũng điều động nhân viên thường xuyên dọn tuyết trên đường, tránh để xảy ra ùn tắc giao thông và cứu hộ người gặp nạn trên đường.