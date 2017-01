10 năm trước, thế giới phát cuồng vì iPhone ra sao?

Ngày 9/1, Steve Jobs ra mắt chiếc iPhone đầu tiên - chiếc điện thoại tái định nghĩa lại toàn bộ ngành di động khi không có bất kỳ bàn phím nào mà hoàn toàn sử dụng cảm ứng. Ngày 29/6, iPhone chính thức lên kệ. Hàng ngàn người đã tập trung trước các cửa hàng Apple Store để có cơ hội mua được siêu phẩm này trong ngày đầu tiên. Những người có mặt sớm nhất bên ngoài Apple Store tại Walnut Creek, California. Nhóm người này có hẳn đồng phục và tự gọi mình là iWait. Tại Soho, New York, nhiều người mang ghế xếp và chăn gối theo, ngủ qua đêm để xếp hàng chờ mua iPhone mới. Dù đêm trước có mưa, các tín đồ của Apple vẫn không nản lòng. Với những người đã dùng máy Mac và iPod trước đó, iPhone là sản phẩm đáng để sở hữu. Nhiều người xếp hàng bên ngoài Apple Store ở Los Angeles, Mỹ, bất chấp nắng nóng. Thời tiết ở New York khi đó dễ chịu hơn, nhưng quá nhiều người cùng xếp hàng trong khi số lượng sản phẩm bán ra khá hạn chế. Tại Massachusetts, tình hình cũng không khả quan hơn là bao khi có rất nhiều fan táo chờ sẵn bên ngoài Apple Store. Càng gần đến giờ mở bán chính thức, không khi càng náo nhiệt. Apple Store tại New York có đến hàng trăm người xếp hàng dài để vào mua hàng. Bên trong, những chiếc iPhone đời đầu đã sẵn sàng để đến tay khách hàng. Apple bố trí khu vực riêng để khách trải nghiệm sản phẩm này. Vẻ mặt sung sướng đến tột cùng của một khách hàng vừa mua được iPhone. Khi đó, smartphone của Apple thực sự gây sốt vởi vừa hấp dẫn giới trẻ, vừa thuyết phục được những người đứng tuổi. Dù chỉ có bộ nhớ trong 4 GB và hỗ trợ mạng 2G, nhưng màn hình cảm ứng và hệ điều hành iOS thật sự khác biệt với phần còn lại của thế giới điện thoại di động.

Ngày 9/1, Steve Jobs ra mắt chiếc iPhone đầu tiên - chiếc điện thoại tái định nghĩa lại toàn bộ ngành di động khi không có bất kỳ bàn phím nào mà hoàn toàn sử dụng cảm ứng. Ngày 29/6, iPhone chính thức lên kệ. Hàng ngàn người đã tập trung trước các cửa hàng Apple Store để có cơ hội mua được siêu phẩm này trong ngày đầu tiên. Những người có mặt sớm nhất bên ngoài Apple Store tại Walnut Creek, California. Nhóm người này có hẳn đồng phục và tự gọi mình là iWait. Tại Soho, New York, nhiều người mang ghế xếp và chăn gối theo, ngủ qua đêm để xếp hàng chờ mua iPhone mới. Dù đêm trước có mưa, các tín đồ của Apple vẫn không nản lòng. Với những người đã dùng máy Mac và iPod trước đó, iPhone là sản phẩm đáng để sở hữu. Nhiều người xếp hàng bên ngoài Apple Store ở Los Angeles, Mỹ, bất chấp nắng nóng. Thời tiết ở New York khi đó dễ chịu hơn, nhưng quá nhiều người cùng xếp hàng trong khi số lượng sản phẩm bán ra khá hạn chế. Tại Massachusetts, tình hình cũng không khả quan hơn là bao khi có rất nhiều fan táo chờ sẵn bên ngoài Apple Store. Càng gần đến giờ mở bán chính thức, không khi càng náo nhiệt. Apple Store tại New York có đến hàng trăm người xếp hàng dài để vào mua hàng. Bên trong, những chiếc iPhone đời đầu đã sẵn sàng để đến tay khách hàng. Apple bố trí khu vực riêng để khách trải nghiệm sản phẩm này. Vẻ mặt sung sướng đến tột cùng của một khách hàng vừa mua được iPhone. Khi đó, smartphone của Apple thực sự gây sốt vởi vừa hấp dẫn giới trẻ, vừa thuyết phục được những người đứng tuổi. Dù chỉ có bộ nhớ trong 4 GB và hỗ trợ mạng 2G, nhưng màn hình cảm ứng và hệ điều hành iOS thật sự khác biệt với phần còn lại của thế giới điện thoại di động.