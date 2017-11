Xót thương phút tiễn biệt diễn viên Nguyễn Hoàng ngày mưa bão

Trưa 19/11, lễ động quan và an táng diễn viên Nguyễn Hoàng đã diễn ra trong nước mắt của người thân, bạn bè.

Diễn viên Nguyễn Hoàng qua đời hôm 17/11, sau hơn hai năm chống chọi với bệnh tai biến. Trưa 19/11, lễ động quan nghệ sĩ đã được tổ chức tại Câu lạc bộ hưu trí Tân An, tỉnh Long An. Nguyễn Hoàng được an táng ngay cạnh mộ phận cha ở tỉnh Tiền Giang.



Từ chiều tối 18/11, do ảnh hưởng cơn bão số 14 nên khu vực nơi tổ chức tang lễ hứng chịu những cơn mưa rất lớn. Đến trưa nay, mưa có ngớt nhưng vẫn còn nặng hạt. Mọi thủ tục sau cùng tiễn đưa Nguyễn Hoàng đều được thực hiện trong mưa.

Linh cữu Nguyễn Hoàng được đưa lên xe trước giờ an táng. Ảnh: LTA.

Lễ tiễn biệt diễn viên tài danh một thời diễn ra trong mưa gió. Ảnh: LTA.

Trả lời Zing.vn, chị Hồng, chị gái diễn viên quá cố chia sẻ: “Hôm qua đến giờ, mưa gió không ngừng. Mưa bão là không thể tránh, gia đình chỉ biết cố gắng lo trọn việc”.

“Gia đình rất cảm động khi điều kiện khó khăn vẫn có nhiều bạn bè, anh em đồng nghiệp đến với Nguyễn Hoàng. Đến sáng nay, họ vẫn cùng chúng tôi lo liệu cho Hoàng”, chị Hồng không giấu xúc động.

Trong những người đến tiễn đưa Nguyễn Hoàng có đạo diễn Huỳnh Trung Giang, đạo diễn Trần Phong, đạo diễn Minh Quang, diễn viên Phương Bằng, MC Quyền Linh, diễn viên Lê Tuấn Anh, Hạnh Thúy.

Từ chiều qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 14 nên tỉnh Long An xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh. Ảnh: Huỳnh Trung Giang

Đạo diễn Huỳnh Trung Giang, diễn viên Lê Tuấn Anh cùng đồng nghiệp đến viếng bạn trong ngày mưa bão. Lê Tuấn Anh túc trực bên linh cữu Nguyễn Hoàng từ sáng 18/11. Ảnh: Huỳnh Trung Giang

Chia sẻ cùng Zing.vn, đạo diễn Huỳnh Trung Giang kể thân thiết với Nguyễn Hoàng 15 năm qua. “Khi đó, tôi là phó đạo diễn phim Bông hồng trà còn Nguyễn Hoàng vào vai nam chính. Sau khi phim đóng máy, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau”.

“Trong ngày tang lễ, gia đình không nhận phúng điếu. Lúc Hoàng còn sống, bạn bè giúp đỡ nhiều nên nguyện vọng mất, anh ấy không muốn nhận tiền của anh em đồng nghiệp nữa”, đạo diễn Trung Giang chia sẻ.

Nguyễn Hoàng sinh năm 1967 tại Long An. Anh từng là gương mặt ăn ảnh, được yêu thích trên màn ảnh Việt trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Những vai diễn ấn tượng của anh có thể kể đến đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường trong phim Bông hồng trà, Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), kỹ sư cơ khí Năm Nhơn (Nàng Hương)...

Người vợ trẻ ôm di ảnh chồng trong ngày đưa tang. Ảnh: Huỳnh Trung Giang

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim Thương nhớ ở ai. Nguồn Youtube:

Nổi tiếng và đào hoa nhưng Nguyễn Hoàng lại lập gia đình muộn. Anh cưới vợ vào năm 2013 và có một bé trai. Năm 2015, anh nhập viện sau cơn tai biến não. Anh chuyển về Long An từ đầu năm 2016 để gia đình tiện bề chăm sóc.

Từ tháng 4 vừa rồi, sức khỏe Nguyễn Hoàng giảm sút trầm trọng. Anh phải nhập viện cấp cứu hai lần và bị bệnh viện trả về.