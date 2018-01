Vướng scandal ngoại tình với Lý Tiểu Lộ, PGone đánh mất những gì?

Đầu năm 2018, Lý Tiểu Lộ và PGone bị bắt gặp bên nhau. Sau hình ảnh qua đêm tại nhà nam rapper, nữ diễn viên vướng nghi vấn ngoại tình. Trước lùm xùm, Lý Tiểu Lộ đang có tổ ấm hạnh phúc bên Giả Nãi Lượng và con gái. Giữa ồn ào, Lý Tiểu Lộ hạn chế xuất hiện trước truyền thông, âm thầm xóa các bài viết trên trang cá nhân liên quan đến PGone. Trước khi vướng scandal, PGone có sự nghiệp đang trên đà phát triển. Nam rapper sinh năm 1994 từng là quán quân "The Rap Of China”. Dù lên tiếng phân trần chỉ là chị em với Lý Tiểu Lộ, PGone vẫn bị cư dân mạng chỉ trích và sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh. Các đơn vị, đài truyền hình của Trung Quốc "cạch mặt" nam rapper. Các bài hát của PGone trên các bảng xếp hạng cũng bị gỡ bỏ.Tình tin đồn của Lý Tiểu Lộ còn bị hủy các hợp đồng quảng cáo và show diễn lớn đã ký trước đó. Chương trình Happy Camp còn cắt bỏ các phân cảnh của PGone và thay thế anh bằng Phạm Thừa Thừa - em trai của Phạm Băng Băng. Concert của chương trình "The Rap Of China" gạch tên PGone khi tạm che hình ảnh của anh trên tấm poster. Theo một số nguồn tin, PGone đã lên đường về quê khi gặp áp lực từ phía cư dân mạng và sự nghiệp xuống dốc. Một cư dân mạng còn chia sẻ hình ảnh PGone tại một quán ăn và thấy anh liên tục khóc lóc. Theo quản lý, khi vướng ồn ào với Lý Tiểu Lộ, PGone nhiều lần đòi tự tử và hiện vẫn suy sụp khiến sức khỏe giảm sút. Qua hình ảnh được người quản lý chia sẻ, có thể thấy PGone giảm cân khá nhiều. Xem clip “Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng thể hiện ca khúc “All about you”. Nguồn: Youtube

