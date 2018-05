Vụ Phạm Anh Khoa: Sau Phạm Lịch, Nga My còn ai cũng bị “gạ tình“?

(Kiến Thức) - Gần đây, Phạm Lịch khẳng định cô không phải là người duy nhất bị Phạm Anh Khoa "gạ tình". Mới nhất, Nga My đã lên tiếng tố bị Phạm Anh Khoa nhắn tin rủ qua khách sạn, nhà riêng lúc nửa đêm. Sau hai cô gái này sẽ là ai?

Sau Phạm Lịch, Nga My còn ai cũng bị gạ tình?



Không ít nghệ sĩ Việt tiết lộ câu chuyện bản thân từng bị gạ tình. Tuy nhiên, ít ai chỉ đích danh người gạ gẫm như Phạm Lịch. Theo lời Phạm Lịch, Phạm Anh Khoa từng có những lời lẽ, cử chỉ khơi gợi vấn đề tình dục như: quấn khăn tắm khi cô đến nhà riêng tập luyện hay mặc quần đùi tập hát...

Phạm Lịch khẳng định, khi sự việc xảy ra, cô đã phản ứng lại và yêu cầu Phạm Anh Khoa không làm phiền nhưng anh lờ đi, không chịu thay đổi. Bị khủng hoảng tinh thần, Phạm Lịch đã quyết định dừng làm việc chung với Phạm Anh Khoa.

Phạm Lịch còn tiết lộ cô không phải là người duy nhất bị Phạm Anh Khoa gạ tình. “Sau khi tôi chia sẻ như vậy, có 3 nhân vật nữ trong showbiz đã liên lạc với tôi, cho biết từng trải qua sự việc tương tự và đối tượng cũng là Phạm Anh Khoa.

Họ nói họ sẽ lên tiếng vào thời điểm thích hợp vì không có bằng chứng. Không phải ai cũng có thể lên tiếng vì dư luận đặt cho nghệ sĩ quá nhiều áp lực. Một khi sự việc nổ ra, dư luận sẽ nhào vào “cắn xé” mình”, Phạm Lịch nói.

Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình. Ảnh: FBNV

Lời chia sẻ của Phạm Lịch khiến showbiz rúng động. Nhiều người không tin câu chuyện của Phạm Lịch bởi Phạm Anh Khoa nổi tiếng là nam rocker yêu thương vợ con. Giữa lúc công chúng vẫn đang bán tín bán nghi, Phạm Anh Khoa tiếp tục bị tố.

Vũ công Nga My cho hay đầu năm nay, cô có dịp làm việc chung với Phạm Anh Khoa khi đi lưu diễn tỉnh. Sau một đêm diễn, Nga My bắt đầu nhận được tin nhắn của Phạm Anh Khoa.

Nga My chia sẻ ban đầu Phạm Anh Khoa nhắn tin hỏi thăm bình thường nhưng sau đó anh nhiều lần nhắn tin rủ qua khách sạn chơi hay qua nhà lúc nửa đêm. Theo lời Nga My, cô đã liên tục viện lý do từ chối và Phạm Anh Khoa dần không còn nhắn tin nữa.

Sau khi Nga My lên tiếng, Phạm Lịch cho biết Nga My không phải là một trong 3 nhân vật nữ trong showbiz mà cô từng đề cập. Hiện tại, dư luận hoang mang liệu còn ai là nạn nhân bị gạ tình giống như Phạm Lịch và Nga My.

Nga My nối gót Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa. Ảnh: FBNV

Bị gạ tình, im lặng là tự giết mình

Việc bị gạ tình làm tổn thương tâm lý các nạn nhân. Trong vụ Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch chia sẻ cô bị khủng hoảng tinh thần, có lúc gần như trầm cảm còn Nga My cho hay, cô cảm thấy bản thân không được trân trọng khi bị Phạm Anh Khoa rủ qua chơi lúc nửa đêm.

Cũng bị tổn thương tâm lý như Phạm Lịch, Nga My nhưng nhiều nạn nhân bị quấy rối tình dục lại chọn cách giữ im lặng bởi họ sợ thiệt nhiều mặt khi họ lên tiếng tố người sàm sỡ, gạ tình mình. Tuy nhiên, sự im lặng như cách các nạn nhân lựa chọn chính là tự giết mình.

Khi giữ im lặng, các nạn nhân sẽ tiếp tục phải chịu đựng những bất công, đau đớn và ám ảnh. Ngoài ra, im lặng còn đồng nghĩa với việc tiếp tay cho những kẻ này có cơ hội quấy rối những người khác.

Phạm Lịch và Nga My phá đã vỡ thói quen giữ im lặng về vấn đề gạ tình trong showbiz. Cả hai quyết định chỉ đích danh người gạ tình. Hành động này được số đông dư luận và không ít sao Việt ủng hộ.

Lý Phương Châu động viên Phạm Lịch và Nga My mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Lý Phương Châu cũng không giấu được sự bức xúc khi một bộ phận cư dân mạng có những ý kiến trái chiều về việc các nạn nhân bị quấy rối tình dục lên tiếng tố.

Giữa ồn ào tố Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch mới đây chia sẻ cô nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ đe dọa, bắt phải rời Sài Gòn trong vòng một tuần và không được báo công an. Hiện tại, cô lo lắng đến mức không dám ra khỏi nhà.

Về phía Phạm Anh Khoa, anh chưa đưa ra lời giải thích nào trước lời tố của Nga My. Trước đó, khi bị Phạm Lịch tố, nam rocker phản ứng gay gắt cho rằng nữ vũ công vu khống, suy diễn vô căn cứ. Dù chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng công chúng hiện không còn cái nhìn thiện cảm với Phạm Anh Khoa.