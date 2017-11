VTV nói gì việc phát sóng hoa hậu khi bão vào miền Trung?

Ngay sau khi kết thúc chương trình, nhiều ý kiến của khán giả đã phản hồi, thắc mắc tại sao đêm bán kết vẫn được tổ chức khi người dân đang gặp nhiều khó khăn sau bão. Đồng thời, địa điểm tổ chức cuộc thi là sân khấu Crown Center cũng bị sập điện khiến BTC phải gấp rút tìm các phương án giải quyết.

Ý kiến của khán giả Mai viết: "Riêng mình nghĩ nếu bão to quá ảnh hưởng tới việc tổ chức thì nên lùi lại, bên làm hợp đồng họ cũng sẽ hiểu thôi, vì nó là sự việc chẳng thể lường trước được".

“Việc Đài Truyền hình trực tiếp một chương trình giải trí như vậy trong hoàn cảnh bão lũ là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được… Tổ chức một chương trình vui chơi nhảy múa trong những ngày người dân đang lầm than là điều trái với đạo lý của dân tộc” - một khán giả đã thẳng thắn chỉ trích VTV. >>> XEM CLIP giới thiệu tập 2 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”:







Chia sẻ về sự việc này, MC Diễm Quỷnh – người đang phụ trách kênh VTV 6 của Đài truyền hình Việt Nam cho hay, việc xếp sóng chương trình phụ thuộc vào ban lãnh đạo Đài nên chị không thể có bất kỳ phát ngôn nào.

Phía ông Hà Nam, người phát ngôn chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam thì cho hay, ông đang đi công tác, không nắm rõ sự việc, do đó ông không đưa ra ý kiến liên quan tới vụ việc.

Về phía BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, ông Nhật cho biết, BTC tự tin rằng số lượng khán giả đón xem chương trình truyền hình trực tiếp qua VTV6 là rất đông đảo. "Lịch trình đã lên là lời hứa của chúng tôi với khán giả cả nước. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm tổ chức đề đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả" - ông Nhật nói.

BTC cũng đã tiếp nhận những phản hồi về việc nên hay không hoãn đêm bán kết do tổ chức trong vùng bão. Nhưng qua nhiều lần thảo luận với chính quyền địa phương, họ vẫn đi đến phương án không hoãn.

Về việc có gặp áp lực từ các ca sĩ và nhà tài trợ không trong việc phải tổ chức đúng lịch trình, ông Nhật cho biết: "Về thành phần tham gia đêm bán kết cuộc thi như các các sĩ và nhà tài trợ, tôi tin rằng họ sẽ hiểu và thông cảm cho chúng tôi trong nỗ lực tiến hành chương trình đúng như cam kết với khán giả."

"Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cấp phép cách đây một năm, trong đó có lịch trình cụ thẻ về bán kết và chung kết. Bởi vậy, chúng tôi cố gắng hết sức để thực hiện đúng thời điểm, nhằm xây dựng uy tín và thương hiệu cho cuộc thi".

Theo BTC, thiệt hại lớn nhất khi hoãn đêm bán kết cuộc thi là ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân của 63 thí sinh tham gia vòng bán kết. Đó là ưu tiên hàng đầu của BTC. Còn về các ca sĩ, khách mời và nhà tài trợ, BTC hy vọng nhờ kinh nghiệm trong hoạt động biểu diễn, họ sẽ thông cảm và ủng hộ BTC.

Ngay sau khi kết thúc chương trình, nhiều ý kiến của khán giả đã phản hồi, thắc mắc tại sao đêm bán kết vẫn được tổ chức khi người dân đang gặp nhiều khó khăn sau bão. Đồng thời, địa điểm tổ chức cuộc thi là sân khấu Crown Center cũng bị sập điện khiến BTC phải gấp rút tìm các phương án giải quyết.

Ý kiến của khán giả Mai viết: "Riêng mình nghĩ nếu bão to quá ảnh hưởng tới việc tổ chức thì nên lùi lại, bên làm hợp đồng họ cũng sẽ hiểu thôi, vì nó là sự việc chẳng thể lường trước được".

“Việc Đài Truyền hình trực tiếp một chương trình giải trí như vậy trong hoàn cảnh bão lũ là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được… Tổ chức một chương trình vui chơi nhảy múa trong những ngày người dân đang lầm than là điều trái với đạo lý của dân tộc” - một khán giả đã thẳng thắn chỉ trích VTV. >>> XEM CLIP giới thiệu tập 2 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”:







Chia sẻ về sự việc này, MC Diễm Quỷnh – người đang phụ trách kênh VTV 6 của Đài truyền hình Việt Nam cho hay, việc xếp sóng chương trình phụ thuộc vào ban lãnh đạo Đài nên chị không thể có bất kỳ phát ngôn nào.

Phía ông Hà Nam, người phát ngôn chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam thì cho hay, ông đang đi công tác, không nắm rõ sự việc, do đó ông không đưa ra ý kiến liên quan tới vụ việc.

Về phía BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, ông Nhật cho biết, BTC tự tin rằng số lượng khán giả đón xem chương trình truyền hình trực tiếp qua VTV6 là rất đông đảo. "Lịch trình đã lên là lời hứa của chúng tôi với khán giả cả nước. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm tổ chức đề đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả" - ông Nhật nói.

BTC cũng đã tiếp nhận những phản hồi về việc nên hay không hoãn đêm bán kết do tổ chức trong vùng bão. Nhưng qua nhiều lần thảo luận với chính quyền địa phương, họ vẫn đi đến phương án không hoãn.

Về việc có gặp áp lực từ các ca sĩ và nhà tài trợ không trong việc phải tổ chức đúng lịch trình, ông Nhật cho biết: "Về thành phần tham gia đêm bán kết cuộc thi như các các sĩ và nhà tài trợ, tôi tin rằng họ sẽ hiểu và thông cảm cho chúng tôi trong nỗ lực tiến hành chương trình đúng như cam kết với khán giả."

" Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cấp phép cách đây một năm, trong đó có lịch trình cụ thẻ về bán kết và chung kết. Bởi vậy, chúng tôi cố gắng hết sức để thực hiện đúng thời điểm, nhằm xây dựng uy tín và thương hiệu cho cuộc thi".

Theo BTC, thiệt hại lớn nhất khi hoãn đêm bán kết cuộc thi là ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân của 63 thí sinh tham gia vòng bán kết. Đó là ưu tiên hàng đầu của BTC. Còn về các ca sĩ, khách mời và nhà tài trợ, BTC hy vọng nhờ kinh nghiệm trong hoạt động biểu diễn, họ sẽ thông cảm và ủng hộ BTC.