Vòng 3 của Kim Kardashian to dần theo năm tháng

Năm 2006, Kim Kardashian lần đầu bước vào showbiz với danh xưng trợ lý của Paris Hilton. Rõ ràng lúc đó vòng 3 của Kim Kardashian rất bình thường, thậm chí còn hơi lép. (Ảnh: okmagazine) Năm 2007, Kim Kardashian bắt đầu trở thành cái tên được nhiều người biết tới khi xuất hiện trong show truyền hình thực tế của gia đình Keeping up with the Kardashians và nổi tiếng nhờ clip sex với bạn trai lúc đó bị rò rỉ. (Ảnh: lifeandstylemag) Bức ảnh chụp Kim ở hộp đêm TAO, một trong những chốn ăn chơi ruột của ngôi sao truyền hình thực tế này. Năm 2014, TAO trả cho Kim 500.000 USD để cô tổ chức sinh nhật tại đây. (Ảnh: okmagazine) Bức ảnh này chụp Kim Kardashian năm 2008 rõ ràng khi nhìn cô mặc quần jeans ôm sát thế này trông vòng 3 của Kim nhỏ hơn hẳn so với bây giờ. (Ảnh: celebuzz) Kim mặc chiếc váy băng quấn Hervé Léger trong một sự kiện năm 2010 để khoe cơ thể đồng hồ cát và vòng 3 đã to ra hơn trước. (Ảnh: celebuzz) Năm 2011, Kim đã khoe trên chương trình Keeping up with the Kardashians tấm phim chụp X-quang để chứng minh cô không phẫu thuật độn mông. (Ảnh: movietvtechgeeks) Bức ảnh chụp Kim mặc chiếc quần legging ôm chặt khoe vòng 3 khủng vào năm 2012 khiến mọi người sửng sốt khi một lần nữa, hông của cô lại được tăng size khủng khiếp. (Ảnh: Celebuzz) Để đáp lại những chỉ trích của mọi người về vòng ba to bất thường của mình, Kim đã đăng một bức ảnh cô chụp năm 2009 nhằm chứng minh vòng 3 của mình to tự nhiên từ trước tới nay. (Ảnh: celebuzz) Bức ảnh chụp Kim Kardashian trên trang bìa tạp chí Paper năm 2014, thân hình của Kim đã được photoshop khá nhiều, đặc biệt là vòng 3. Tuy nhiên bức ảnh này của tạp chí Paper đã đạt được số người xem kỷ lục, 15,9 triệu khi đăng lên website. (Ảnh: papermag) Năm 2015, Kim Kardashian mang thai đứa con thứ hai với chồng, Kanye West. Lúc này Kim tăng cân khá nhiều và vùng hông của cô cũng to ra trông thấy. (Ảnh: lifeandstylemag) Bức ảnh này chụp Kim năm 2016 khi Kim vừa sinh con trai Saint. Vòng 3 của cô bớt khủng hơn lúc mang thai nhưng vẫn là một trong những bộ phận bắt mắt nhất của bà mẹ hai con này. (Ảnh: okaymagazine)

