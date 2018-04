"Vỡ mộng" vì cưới vội, Hoa hậu Giáng My thú nhận sự thật xót xa

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Giáng My đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện cuộc sống cũng như tình cảm hiện tại. Theo đó, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cho biết, phụ nữ, ai cũng ước mơ cho mình một cuộc sống êm ả, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng cô thì ngược lại, chưa bao giờ bằng lòng với bản thân, không cho phép mình trì trệ.

Bởi Giáng My luôn quan điểm, niềm vui chỉ đến khi tất cả hoàn thành được những mục tiêu trong cuộc sống và công việc. Trái đất còn quay, là cô còn làm việc. Nhiều người hay "quở" cô rằng, "Giáng My mơ đoạt Oscar hay sao mà làm ngày làm đêm thế?"

Chia sẻ về bí quyết để có thể luôn tràn đầy năng lượng giữa cuộc sống bộn bề giữa gia đình và công việc, Giáng My cho biết, cô rất chú trọng yếu tố sức khỏe của bản thân. Chỉ khi có sức khỏe thì mới có thể thể chăm sóc gia đình, phục vụ cho công việc và cống hiến cho xã hội.

"Tôi thường nửa khuyên, nửa đùa với các bạn gái rằng: "Phụ nữ phải yêu bản thân trước mới có sức yêu người khác" - Giáng My cho biết.

Xinh đẹp, nổi tiếng và có tài, vì thế, dù Giáng My không tham gia showbiz, không ham hố trở thành người nổi tiếng nhưng cô vẫn có rất nhiều người biết đến và săn đón. Tình yêu vì thế cũng đến với Giáng My khá sớm. Cô kết hôn và làm mẹ ở tuổi khá trẻ. Tuy nhiên, giống như những người đẹp khác, Giáng My cũng lận đận đường tình duyên. Sau khi có chung một con gái nhỏ, Giáng My và người chồng cũ ly hôn.