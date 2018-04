Vợ chồng Only C bồng con chạy khỏi chung cư Parc Spring bị cháy

Ngay khi đám cháy xảy ra, vợ chồng Only C, nam ca sĩ Lou Hoàng cùng nhiều người dân ở chung cư Parc Spring đã hô hoán nhau chạy ra ngoài, thoát thân.

Chiều 1/4, một vụ cháy xảy ra tại tầng 8 chung cư Parc Spring, quận 2, TP.HCM. Lửa cháy lớn khiến nhiều người dân sinh sống tại chung cư nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC quận 2 điều động 4 xe cứu hỏa, dập tắt đám cháy.



Gia đình nhạc sĩ Only C và học trò Lou Hoàng cũng sinh sống tại khu chung cư. Chia sẻ trên trang cá nhân, anh viết: “1/4 mà bên nhà cháy. May mà được thông báo nhanh nên toàn dân an toàn. Công tác chữa cháy của đội PCCC quận 2 và ban quản lý chung cư cũng rất tốt. Di tản cư dân rất nhanh và chuyên nghiệp. Lửa được dập ngay sau đó. Lou Hoàng bế chó xếp hàng để đi trốn lửa”.

Kèm theo bài viết là hình ảnh vợ chồng anh cùng một số người dân đang ngồi ở phía ngoài chung cư để chờ đám cháy được dập tắt.

Vợ chồng Only C cùng mọi người thoát khỏi chung cư khi đám cháy xảy ra.

Trao đổi với Zing.vn, nhạc sĩ Yêu là tha thứ cho biết hiện tại đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Căn hộ gia đình anh sinh sống không gần nơi xảy ra đám cháy nên may mắn không bị thiệt hại.

“Hôm nay, khi chuông báo, chúng tôi nghĩ là do diễn tập thôi, tuy nhiên, chuông kêu inh ỏi rất lâu không tắt thì mọi người mới phát hiện có đám cháy. Khi ấy, một số người dân bắt đầu lo lắng, họ hô hoán và giúp đỡ nhau tháo chạy. Bảo vệ và lực lượng phòng cháy cũng kịp thời xử lý nên đám cháy được dập tắt ngay sau đó”, anh cho biết.