Vì sao Tiến Đạt, Mai Hồ không dự cưới Trấn Thành - Hari Won

Tối 25/12, Mai Hồ bất ngờ chia sẻ thông tin không thể dự lễ cưới của bạn trai cũ - Trấn Thành và Hari Won. Cô giải thích không muốn gây ra sự chú ý vì những lý do tế nhị.



“Mai xin lỗi vì không thể có mặt chung vui. Vì lý do tế nhị nên Mai không muốn xuất hiện để gây chú ý và có những lời bàn tán của dư luận”, cô viết. Mai Hồ cho rằng sự vắng mặt của cô sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Mai Hồ và Trấn Thành giữ quan hệ thân thiết sau khi chia tay. Ảnh: FB.

“Thôi thì mình hiểu cho nhau là được. Xin chân thành chúc cho hai bạn Xìn (tên thân mật của Trấn Thành) và Ri mãi luôn hạnh phúc”, cô viết thêm. Sự vắng mặt của Mai Hồ khiến nhiều người bất ngờ vì sau khi chia tay, cô cùng Trấn Thành giữ liên lạc thường xuyên, khá thân thiết trong các show truyền hình.

Mai Hồ và Trấn Thành từng có giai đoạn hẹn hò vào năm 2012. MC So You Think You Can Dance rất được lòng gia đình bạn gái và con riêng của cô. Tuy nhiên, năm 2014, họ tuyên bố chỉ còn là bạn bè. Trấn Thành chia sẻ anh là người chủ động nói lời chia tay.

Tiến Đạt cũng không thể tham dự vì bận việc gia đình. Cách đây ít phút, anh chia sẻ MV ca nhạc mừng Giáng sinh trên trang cá nhân.

Như vậy, Đinh Tiến Đạt và Mai Hồ đều không có mặt trong ngày cưới của tình cũ. Trưa 25/12, trao đổi với Zing.vn, rapper Tiến Đạt cho biết anh không thể tham dự vì vướng chuyện gia đình.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Tiến Đạt đăng tải MV ca nhạc mừng Giáng sinh kết hợp cùng Minh Thư. Anh không quên gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi người.