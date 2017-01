Vẻ ngoài nóng bỏng ''chết người'' của bạn gái Quang Lê

Mới đây, Quang Lê chính thức công khai người yêu hotgirl 9X ở Hà Nội (nickname là Thanh Bi). Bạn gái ca sĩ Quang Lê có tên thật là Lại Thanh, sinh năm 1994, sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Lại Thanh sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng cùng làn da không tỳ vết khiến nhiều người ghen tỵ. Cộng đồng mạng còn so sánh và khen ngợi nhan sắc bạn gái Quang Lê gợi cảm không thua kém "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Thanh Bi từng tham gia một số phim sitcom, 5S Online và series hài Kem Xôi. Bên cạnh đó, Thanh Bi còn là người mẫu chụp ảnh và tham gia đóng phim Cảnh sát hình sự - Người phán xử sắp lên sóng. Quang Lê cho biết, anh và bạn gái đã quen nhau được 2 năm. Hai bên gia đình đã biết mối quan hệ của cả hai và rất ủng hộ. Quang Lê chia sẻ thêm, Thanh Bi rất yêu anh. Cô sẵn sàng hy sinh để ở cạnh và chờ đợi kết hôn. Nam ca sĩ hải ngoại tâm sự, do phải di chuyển liên tục giữa Việt Nam và Mỹ nên để duy trì tình yêu là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, bạn gái rất yêu thương anh, sẵn sàng hi sinh để ở bên anh. Hiện tại, bạn gái Quang Lê là cái tên được quan tâm và nổi bật trong cộng đồng mạng.

