Về hưu, nhà báo Lại Văn Sâm vẫn dẫn “Ai là triệu phú”

Ngay sau khi thông tin nhà báo Lại Văn Sâm nghỉ hưu sau 30 năm làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam được xác nhận, một câu hỏi được nhiều người đặt ra: Nhà báo Lại Văn Sâm có tiếp tục dẫn chương trình Ai là triệu phú hay không?



Nhà báo Lại Văn Sâm là MC "Ai là triệu phú" từ khi chương trình này được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình.

Nhà báo Đỗ Hồng Cư – đạo diễn chương trình Ai là triệu phú cho biết – nhà báo Lại Văn Sâm vẫn là MC của chương trình này, trước mắt chưa có sự thay đổi.

“Anh Lại Vân Sâm vẫn tham gia dẫn chương trình Ai là triệu phú trong một thời gian nữa. Đến bao giờ thì chúng tôi chưa rõ, nhưng anh sẽ vẫn là người dẫn chương trình”, nhà báo Đỗ Hồng Cư nói thêm.

Ai là triệu phú là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh Who wants to be a millionaire?, do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng ngày 4/1/2005. Mục đích chính của trò chơi là giành chiến thắng bằng cách trả lời chính xác 15 câu hỏi của chương trình.

Nhà báo Lại Văn Sâm gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, vừa là MC vừa là người chỉ đạo sản xuất. Anh cũng được xem là một trong những người góp công không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu của gameshow này. Khi nhắc đến Ai là triệu phú, không thể không nhắc đến Lại Văn Sâm và ngược lại.

Nhà báo Lại Văn Sâm sẽ về hưu từ ngày 1/7. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Nhà báo Lại Văn Sâm sinh tại Phú Thọ. Anh từng học ở Liên Xô trong 12 năm và bắt đầu công việc tại Đài truyền hình Việt Nam từ năm 1987 với vai trò biên dịch viên cho các bản tin thể thao từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Ngoài ra, anh còn được giao nhiệm vụ biên tập và bình luận các chương trình thể thao của Nga và thế giới hàng tuần.

Từ vai trò biên dịch viên, Lại Văn Sâm trở thành MC dẫn dắt nhiều gameshow giải trí. Sau đó, anh được VTV phân công đảm nhận cương vị Trưởng ban sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3). Nhà báo Lại Văn Sâm nhiều lần được nhận giải “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất” do VTV tổ chức.

Nhà báo Lại Văn Sâm sẽ về hưu từ ngày 1/7. Hiện tại chưa có quyết định chính thức về người sẽ thay thế nhà báo Lại Văn Sâm tại VTV3. Một nguồn tin từ VTV tiết lộ nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6 - là một trong những phương án nhân sự.