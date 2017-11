Uyên Linh bị chỉ trích vì gọi Taylor Swift là “con rắn hao trai“

Sau khi phát hành album mang tên Portrait, Uyên Linh tự hào đăng tải dòng trạng thái về sự thành công của nó: đã vượt qua Reputation của Taylor Swift.



Nữ ca sĩ viết nguyên văn: "Có trên iTunes rồi nè các mẹ ơi, có quốc gia nào trên địa cầu này bước qua ngày thứ 16 này không? Hình như đang ở top 1? Không hiểu nhưng dù sao đứng trước con rắn hao trai kia là thấy vui rồi". Status gây tranh cãi của Uyên Linh.

Bức ảnh chụp lại hai album Reputation và Portrait đứng kề nhau. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ của Taylor Swift đã "tràn vào" trách móc Uyên Linh, cho rằng cô tự cao, đồng thời xúc phạm thần tượng của họ.

Tài khoản Viet Lam tức giận: "Em hát rất hay nhưng tài năng thì không bao giờ được như con rắn đó (biệt danh của Taylor Swift - PV) đâu em. Con rắn đó tự sáng tác nhạc, tự viết lời, tự sáng xuất và chưa bao giờ lên mạng nói xấu đồng nghiệp hay nói tục chửi thề".

Người này cho biết Uyên Linh đã sai khi gọi một đồng nghiệp cùng trang lứa là "con rắn", thậm chí còn mang tính xúc phạm đến nữ giới. Anh cũng tuyên bố từ nay sẽ trở thành anti-fan của nữ ca sĩ bất chấp việc trước đó từng yêu quý, ủng hộ cô hết mình.

Bên dưới, nhiều khán giả cũng chỉ trích Uyên Linh. Tài khoản Nhân Nhỏ phẫn nộ: "Làm ca sĩ mà thốt ra được những từ đó với người chung nghề thì chị nghĩ mình là ai, uổng công từ đó đến giờ tôi rất thích nhạc và hình ảnh của chị". Uyên Linh bị nhiều chỉ trích.

Tài khoản Vĩnh Thanh có chung cảm xúc: "Này em, giọng hát của em đẹp mà sao em nói chuyện thiếu văn hóa quá vậy? Cô ấy hao trai nhưng thông minh hơn em 1.000 lần đấy. Hay là cứ tưởng làm vậy là người ta mua nhạc hả?".

Anh cho biết thêm tại Việt Nam, bảng xếp hạng iTunes vốn không có nhiều giá trị bằng bên Mỹ. Thay vào đó, một album chỉ cần được từ 3 đến 5 người mua thì cũng đủ lên hạng nhất.

Hầu hết các bình luận trên đều nhận được số người đồng tình trên dưới 100 lượt thích. Số lượt chia sẻ lại để phản đối trạng thái của nữ ca sĩ cũng ngày càng nhiều. Không ít người hâm mộ Taylor Swift còn hoài nghi Uyên Linh đang dùng phát ngôn gây sốc để tạo chú ý cho album mới.

Biệt danh "rắn độc" của Taylor Swift có từ năm 2016, xoay quanh mâu thuẫn giữa cô và hai vợ chồng Kanye West và Kim Kardashian. Trong bài Famous, rappernhiều chuyện của Hollywood có nói: "Tôi cảm thấy mình và Taylor vẫn có thể làm tình cùng nhau bởi tôi đã giúp con khốn đó nổi tiếng". Taylor Swift mang rắn vào MV để công kích kẻ thù.

Taylor Swift sau đó công kích Kanye West vì cho rằng anh đã xúc phạm cô. Nhưng Kim Kardashian lại không phải dạng vừa khi tung ra bằng chứng về việc công chúa nhạc pop đã đồng ý cho rapper sử dụng câu hát đó.

Và từ đây, cộng đồng mạng đã gọi Taylor Swift là "rắn độc" vì luôn đóng vai nạn nhân. Đến năm 2017, siêu sao sinh năm 1989 bất ngờ lật ngược tình thế khi sử dụng lại chính biệt danh, hình ảnh "rắn độc" ấy để mang vào trong MV Look What You Made Me Do.

Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng nổi tiếng là người đa tình khi yêu và công khai hẹn hò với hơn 10 người. Ghép từ hai chi tiết này, Uyên Linh gọi cô bằng cụm từ "con rắn hao trai".

