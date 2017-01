U60 Diễm My thanh lịch, sang trọng trong bộ ảnh đầu năm

Những năm qua, “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My được khen ngợi sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tinh tế nhưng vẫn bắt kịp những trào lưu thịnh hành của dòng chảy thời trang hiện đại. Một trong những bí quyết của diễn viên Diễm My chính là việc đặt tinh thần tối giản lên hàng đầu và hiểu rõ chính bản thân mình cần gì. Trong loạt ảnh mới, nữ diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt tiếp tục thể hiện gu thời trang được đánh giá cao. Diện thiết kế nằm trong BST “Huyền thoại những chiếc đầm đen” của Đỗ Mạnh Cường, Diễm My tái hiện sắc nét hình ảnh người phụ nữ cổ điển nhưng vẫn phảng phất tinh thần hiện đại. Dù chỉ truyền tải thông điệp của cái đẹp qua 2 gam màu tương phản trắng đen nhưng Diễm My đã có sức hút ở chiều sâu của tâm hồn cùng sự hòa quyện tuyệt đối giữa ánh sáng, màu sắc. Đầm suông cổ lọ dài đơn giản trở nên bắt mắt hơn khi được Diễm My kết hợp cùng găng tay da, mũ đội đầu cổ điển thanh lịch, sang trọng. Tông trang điểm sắc nét với điểm nhấn ở đường kẻ mắt mèo khiến người xem khó rời mắt khỏi Diễm My. Nhắc đến Diễm My, phụ kiện, trang sức ngọc trai của Chanel là người bạn đồng hành không thể thiếu từ đời thường đến thảm đỏ hay xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. Với bộ sưu tập mới ra mắt "Huyền thoại những chiếc đầm đen" của NTK Đỗ Mạnh Cường, từ con số 600, tủ đồ của Diễm My lại tăng thêm đáng kể. “Nữ hoàng ảnh lịch” cũng chính là một trong những người đầu tiên sở hữu trang phục ngay từ khi chưa giới thiệu chính thức trên sàn diễn. Bộ ảnh Diễm My được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Milor Trần với sự hỗ trợ của ê-kíp gồm: trang điểm Quân Nguyễn, làm tóc Pu Lê, trang phục Đỗ Mạnh Cường.

