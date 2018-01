Từng bị chê xấu xí, nhan sắc giọng ca nữ "Người lạ ơi" lột xác bất ngờ

Cơn sốt của ca khúc ' Người lạ ơi' do Karik và Orange thể hiện vẫn chưa dừng lại. Thậm chí, 'Người lạ ơi' đã trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ. Orange gây ấn tượng trong MV với giọng hát hay, mái tóc nổi bật và gu ăn mặc thời thượng. Nữ ca sĩ Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ từng tham gia chương trình "X-Factor - Nhân tố bí ẩn" mùa đầu tiên vào năm 2014. Sở hữu chất giọng cao và trầm ấm cùng với những bài hát hay như 'Với em là mãi mãi', Turn Your Face,... Khương Hoàn Mỹ đã thuyết phục giám khảo cũng như khán giả để đi tiếp vào các vòng trong. Từ nhỏ, Orange đã bị dè bỉu rằng ngoại tình xấu xí. Vì thế, cô trở nên kém tự tin khi bước lên sân khấu. Sau này, cô mạnh dạn vượt qua những điều đó để cố gắng hát bằng cả trái tim. Tuy nhiên, đến liveshow 3 thì Khương Hoàn Mỹ đã bị loại khỏi Nhân tố bí ẩn.Nhan sắc thời còn đi học của Khương Hoàn Mỹ. Đầu năm 2017, Khương Hoàn Mỹ bất ngờ đăng quang Quán quân cuộc thi "Người hóa thân số 1". Tuy sở hữu giọng ca trời phú và cũng đã tham gia khá nhiều cuộc thi nhưng có vẻ như sự nghiệp của Khương Hoàn Mỹ vẫn còn khá lận đận khi cô vẫn chưa tìm ra được con đường đi đúng hướng cho bản thân hoặc có thể do mặc cảm về ngoại hình đã khiến cô trở nên thiếu tự tin. Tuy nhiên, ca khúc hit 'Người lạ ơi' có thể là khởi đầu mới để cô tiến xa hơn trên con đường âm nhạc.

Cơn sốt của ca khúc ' Người lạ ơi' do Karik và Orange thể hiện vẫn chưa dừng lại. Thậm chí, 'Người lạ ơi' đã trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ. Orange gây ấn tượng trong MV với giọng hát hay, mái tóc nổi bật và gu ăn mặc thời thượng. Nữ ca sĩ Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ từng tham gia chương trình "X-Factor - Nhân tố bí ẩn" mùa đầu tiên vào năm 2014. Sở hữu chất giọng cao và trầm ấm cùng với những bài hát hay như 'Với em là mãi mãi', Turn Your Face,... Khương Hoàn Mỹ đã thuyết phục giám khảo cũng như khán giả để đi tiếp vào các vòng trong. Từ nhỏ, Orange đã bị dè bỉu rằng ngoại tình xấu xí. Vì thế, cô trở nên kém tự tin khi bước lên sân khấu. Sau này, cô mạnh dạn vượt qua những điều đó để cố gắng hát bằng cả trái tim. Tuy nhiên, đến liveshow 3 thì Khương Hoàn Mỹ đã bị loại khỏi Nhân tố bí ẩn. Nhan sắc thời còn đi học của Khương Hoàn Mỹ . Đầu năm 2017, Khương Hoàn Mỹ bất ngờ đăng quang Quán quân cuộc thi "Người hóa thân số 1". Tuy sở hữu giọng ca trời phú và cũng đã tham gia khá nhiều cuộc thi nhưng có vẻ như sự nghiệp của Khương Hoàn Mỹ vẫn còn khá lận đận khi cô vẫn chưa tìm ra được con đường đi đúng hướng cho bản thân hoặc có thể do mặc cảm về ngoại hình đã khiến cô trở nên thiếu tự tin. Tuy nhiên, ca khúc hit 'Người lạ ơi' có thể là khởi đầu mới để cô tiến xa hơn trên con đường âm nhạc.