Trương Thị May được mẹ hộ tống sang Đài Loan chấm thi hoa hậu

Sáng 1/12, Á hậu Trương Thị May đã cùng mẹ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay đến Đài Loan. Cô được mời làm giám khảo danh dự cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu được tổ chức tại đây. Có mặt tại sân bay, Trương Thị May gây chú ý với bộ trang phục giản dị, khỏe khoắn. Cùng lên đường với cô là mẹ - hậu phương vững chắc luôn song hành cùng Trương Thị May trong mọi hoạt động. Thời gian gần đây, Trương Thị May cũng gây chú ý với những bộ ảnh mặc lại trang phục của mẹ từ 30 năm trước, một hành động nhằm thể hiện tình yêu thương và trân trọng của cô dành cho mẹ của mình. Trương Thị May từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 và Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Người đẹp gây ấn tượng với bạn bè quốc tế bởi làn da rám nắng, nụ cười tươi tắn. Năm 2014, Trương Thị May được bình chọn là Sao nữ ăn chay hấp dẫn nhất châu Á. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật của mình, Á hậu Trương Thị May nằm trong số các người đẹp nói không với scandal. Cô được bạn bè trong giới và khán giả đánh giá là gương mặt nghệ sĩ hoạt động chăm chỉ, bền bỉ và đi lên bằng chính thực lực của bản thân. Với vai trò là thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu, Trương Thị May sẽ có buổi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh, hướng dẫn cách giao tiếp ứng xử cho thí sinh. Người đẹp sẽ cùng các thành viên ban giám khảo tìm ra gương mặt xứng đáng nhất để trao vương miện. Cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu (Miss Vietnam Global Beauty) có hơn 300 thí sinh người Đài gốc Việt đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã chọn ra 30 thí sinh lọt vào chung kết. Đêm thi sẽ diễn ra ngày 2/12 tại Nhà hát lớn Cao Hùng - Đài Loan. Video "Trương Thị May thi Hoa hậu Hoàn vũ". Nguồn Youtube:

