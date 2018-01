Trương Ngọc Ánh tái xuất màn ảnh, đóng phim của đạo diễn Mỹ

Trong buổi họp báo tại Trung Quốc, Trương Ngọc Ánh xuất hiện nổi bật với gu thời trang sang trọng, cá tính. Nữ diễn viên tự tin thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô nhận được sự quan tâm của báo đài quốc tế. Trương Ngọc Ánh và đạo diễn Ernie Barbarash (bên trái) cùng các diễn viên. Nội dung “Twilight Zodiac” kể về Quinn (Scott Adkins) và con gái bị bắt cóc bởi một thế lực siêu nhiên do ba người mặc áo trùm đen điều khiển. Trong lúc cố gắng cứu con gái, Quinn phát hiện mình bị đưa tới một đài phun nước bỏ hoang giữa lòng Việt Nam 30 năm sau và không còn nhớ bất kỳ điều gì. Cùng lúc đó Conor (An Chí Kiệt) - một tay lính đánh thuê xã hội đen cũng phát hiện người vợ trẻ của mình bị mất tích. Với sự giúp đỡ của Anna (Trương Ngọc Ánh) - một nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp người Việt Nam và tiến sĩ Gong - một nhà khoa học lập dị người Trung Quốc, họ đã tìm cách lần theo những giấu vết siêu nhiên của những kẻ mặc áo trùm đen. Chia sẻ về vai diễn, Trương Ngọc Ánh cho biết, nhân vật này khác xa so với những vai cô từng đảm nhận. Đặc biệt, trong phim cô phải trải qua nhiều pha hành động, rượt đuổi đầy kịch tính. Từ ngày 8-13/2, đoàn phim “Twilight Zodiac” sẽ sang VN để quay một số phân đoạn quan trọng trong phim. Trương Ngọc Ánh cho biết, bên cạnh việc trợ giúp đoàn phim và hoàn thành tốt các cảnh quay, cô sẽ đưa ê-kíp đi thăm một số địa điểm, thưởng thức ẩm thực Việt Nam.Hình ảnh Trương Ngọc Ánh trong buổi họp báo tại Trung Quốc. Phim “Twilight Zodiac” với sự tham gia của Trương Ngọc Ánh dự kiến phát hành vào tháng 10/2018. Teaser trailer "Truy sát" của Trương Ngọc Ánh. Nguồn Youtube:

Trong buổi họp báo tại Trung Quốc, Trương Ngọc Ánh xuất hiện nổi bật với gu thời trang sang trọng, cá tính. Nữ diễn viên tự tin thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô nhận được sự quan tâm của báo đài quốc tế. Trương Ngọc Ánh và đạo diễn Ernie Barbarash (bên trái) cùng các diễn viên. Nội dung “Twilight Zodiac” kể về Quinn (Scott Adkins) và con gái bị bắt cóc bởi một thế lực siêu nhiên do ba người mặc áo trùm đen điều khiển. Trong lúc cố gắng cứu con gái, Quinn phát hiện mình bị đưa tới một đài phun nước bỏ hoang giữa lòng Việt Nam 30 năm sau và không còn nhớ bất kỳ điều gì. Cùng lúc đó Conor (An Chí Kiệt) - một tay lính đánh thuê xã hội đen cũng phát hiện người vợ trẻ của mình bị mất tích. Với sự giúp đỡ của Anna (Trương Ngọc Ánh) - một nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp người Việt Nam và tiến sĩ Gong - một nhà khoa học lập dị người Trung Quốc, họ đã tìm cách lần theo những giấu vết siêu nhiên của những kẻ mặc áo trùm đen. Chia sẻ về vai diễn, Trương Ngọc Ánh cho biết, nhân vật này khác xa so với những vai cô từng đảm nhận. Đặc biệt, trong phim cô phải trải qua nhiều pha hành động, rượt đuổi đầy kịch tính. Từ ngày 8-13/2, đoàn phim “Twilight Zodiac” sẽ sang VN để quay một số phân đoạn quan trọng trong phim. Trương Ngọc Ánh cho biết, bên cạnh việc trợ giúp đoàn phim và hoàn thành tốt các cảnh quay, cô sẽ đưa ê-kíp đi thăm một số địa điểm, thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Hình ảnh Trương Ngọc Ánh trong buổi họp báo tại Trung Quốc. Phim “Twilight Zodiac” với sự tham gia của Trương Ngọc Ánh dự kiến phát hành vào tháng 10/2018. Teaser trailer "Truy sát" của Trương Ngọc Ánh. Nguồn Youtube: