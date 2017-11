Trước Song - Song, nhiều sao Hàn làm đám cưới riêng tư tuyệt đối

Đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo được người hâm mộ khắp châu Á mong chờ. Tuy nhiên, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ theo tiêu chí “4 không” vì lo ngại sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn, mất kiểm soát. Ảnh: Allkpop Song Joong Ki và Song Hye Kyo cho hay cả hai không có kế hoạch cho buổi họp báo trước lễ cưới, truyền thông sẽ không được tác nghiệp, sẽ không có tường ảnh hay khu vực chụp ảnh khách mời. Ảnh: Koreaboo Là hai ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn nhưng Song Joong Ki và Song Hye Kyo chỉ mời 300 khách gồm người thân và bạn bè để chứng kiến giây phút trọng đại nhất của cả hai. Trước cặp Song - Song, nhiều sao Hàn cũng làm đám cưới riêng tư tuyệt đối. Ảnh: Soompi Bi Rain và Kim Tae Hee từng khiến fans bất ngờ khi tổ chức đám cưới vào ngày 19/1/2017 chỉ cách 1 ngày sau khi thông báo chứ không phải là 1 tháng sau. Hôn lễ của cặp đôi được tổ thức tại một nhà thờ công giáo tại Seoul. Ảnh: Nate Đám cưới của cặp đôi quyền lực nhất nhì xứ Hàn thực sự đơn giản. Cả hai chỉ mất chi phí 24 triệu đồng để thuê địa điểm, tiệc cưới, hoa trang trí, nhân viên phục vụ. Không những vậy, Kim Tae Hee và Bi Rain cũng không chụp ảnh cưới. Ảnh: Nate Số lượng khách mời của đám cưới Bi Rain - Kim Tae Hee chỉ khoảng 10 người gồm những người bạn thân thiết của cả hai như: Honey Lee, Park Jin Young, Psy, Park Joon Hyung... Ngoài ra, rất ít hình ảnh hôn lễ được chia sẻ bởi truyền thông không được tác nghiệp. Ảnh: Nate Ngày 30/5/2015, đám cưới của Won Bin và Lee Na Young đã chính thức diễn ra đúng như những gì cư dân mạng đồn đoán mặc cho lời phủ nhận của công ty quản lý Eden Nine Entertainment vài ngày trước đó. Ảnh: Dispatch Won Bin và Lee Na Young chỉ mời có 50 người gồm gia đình và bạn bè thân thiết của cặp đôi. Khi đám cưới diễn ra, nhân viên an ninh được huy động để đảm bảo không một người lạ nào có thể lọt vào đám cưới. Ảnh: Dispatch Vì đội ngũ an ninh dày đặc, phóng viên tờ Dispatch đã phải trèo lên cây mới chụp được bên ngoài nơi tổ chức lễ cưới của Won Bin và Lee Na Young. Sau đám cưới 1 ngày, Dispatch cũng đã đăng tải được một số hình ảnh trong đám cưới. Ảnh: Dispatch Tháng 5/2016, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun tuyên bố kết hôn sau hơn 1 năm hẹn hò. Ngày 21/5/2016, người hâm mộ chờ đợi đám cưới của cặp đôi. Tuy nhiên, ngày hôm đó, cả hai lại tay trong tay đến bệnh viện làm từ thiện bằng số tiền mừng đám cưới. Ảnh: Stardaily Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun đã quyết định không tổ chức đám cưới rình rang. Thay vì đó, đôi uyên ương đã dùng bữa cùng gia đình và người thân hai bên. Và sau đám cưới 10 ngày, loạt ảnh mới được chia sẻ. Ảnh: Stardaily Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun nên duyên vợ chồng sau khi đóng chung một bộ phim. Goo Hye Sun hơn chồng 3 tuổi. Sau đám cưới, đôi uyên ương tham gia một show truyền hình và thỏa mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình. Ảnh: Stardaily Không tổ chức rình rang, Lee Hyori và Lee Sang Soon đã bí mật tổ chức hôn lễ tại đảo Jeju vào năm 2013. Lúc đó, truyền thông và người hâm mộ rất bất ngờ và chỉ có duy nhất 1 bức ảnh về đám cưới bị rò rỉ trên mạng xã hội. Ảnh: Allkpop Truyền thông Hàn Quốc cho hay, đám cưới của cặp đôi Lee Hyori và Lee Sang Soon chỉ có sự tham gia của người thân và một số ít bạn bè. Một năm sau đám cưới, Lee Hyori mới chia sẻ hình ảnh ngày trọng đại của mình với fans. Ảnh: Allkpop

