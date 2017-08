Trước Phạm Thị Thanh Hiền, loạt người đẹp nào dính scandal bán dâm?

Phạm Thị Thanh Hiền sinh năm 1985, đến từ Quảng Bình. Cô xuất thân là một vũ công belly dance biểu diễn tại các quán bar ở Sài Gòn vào 8 năm trước. Tháng 2/2017, Thanh Hiền đăng quang ở cuộc thi Hoa khôi Thời trang Việt Nam. Ảnh: FBNV Mới đây, Thanh Hiền bị tình nghi cầm đầu đường dây người mẫu bán dâm nghìn đô. Trước khi trở thành tú bà, cô đã được giới thiệu đi bán dâm với giá 2.500 USD. Trước “ Hoa khôi bán dâm nghìn đô” Thanh Hiền, nhiều người đẹp Việt đã vướng scandal “đi khách”. Ảnh: FBNV Mỹ Xuân là một trong số những người đẹp gây rúng động bởi scandal bán dâm. Khi bắt đầu làm người mẫu, cô bán dâm với giá vài triệu đồng nhưng từ khi Mỹ Xuân trở thành Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, khách mua dâm phải bỏ ra hàng nghìn USD để gặp gỡ cô. Ảnh: Zing Không chỉ bán dâm, Mỹ Xuân còn là tú bà của đường dây môi giới mại dâm với giá nghìn đô. Tháng 6/2012, cô bị bắt và bị tuyên án 30 tháng tù giam trong phiên tòa tháng 6/2013. Nhờ cải tạo tốt, Mỹ Xuân được ra tù sớm hơn 8 tháng so với mức phạt. Ảnh: VOV Liên quan đến đường dây mại dâm nghìn đô của Hoa hậu Mỹ Xuân, loạt người đẹp Việt như Thiên Kim đã vướng vòng lao lý. Thiên Kim từng giành danh hiệu Á khôi 3 cuộc thi Miss Shining Beauty tại TP HCM vào năm 2012. Ảnh: Báo Đất Việt Trong vụ án, Thiên Kim được xác định vừa bám dâm vừa môi giới mại dâm. Trong phiên tòa xét xử vào tháng 6/2013, cựu người mẫu chịu 2 năm tù treo, thử thách 4 năm tại nơi cư trú. Ảnh: Vũ Sơn Đường dây mại dâm nghìn đô của Hoa hậu Mỹ Xuân còn gồm có Lê Thị Yến Duy. Cô sinh năm 1990, đến từ Bến Tre. Năm 2010, Yến Duy đoạt danh hiệu Hoa khôi duyên dáng Bến Tre. Rời cuộc thi, cô đã tham gia vào đường mại dâm cao cấp của Mỹ Xuân. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Cuối tháng 5/2012, người mẫu Hồng Hà bị bắt khi đang vui vẻ với khách. Cô nằm trong đường dây mại dâm cao cấp giá nghìn đô của “tú ông” Kiên pê bê. Hồng Hà tên thật Hà Thị Hồng, sinh năm 1989, đến từ Thái Bình và từng đóng phim. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Yến Vy từng là nữ diễn viên khá nổi tiếng những năm cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000. Năm 2005, cô lộ clip nóng với bạn trai Phan Thanh Tòng. Sau scandal clip nóng, Yến Vy bị phát hiện tham gia đường dây mại dâm cao cấp do Trần Thị Phố cầm đầu. Ảnh: Vietnamnet Yến Vy khai cô đã đi khách với giá từ 700 đến 1.000 USD. Sau đó, nữ diễn viên đã trải qua 18 tháng tại Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh theo diện phục hồi nhân phẩm. Ảnh: Dân Việt Giống Yến Vy, năm 2005, Kim Tính (bên phải) cũng bị phát hiện tham gia đường dây mại dâm cao cấp do Trần Thị Phố cầm đầu. Sau khi phải hầu tòa, cô được đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm trong 2 tháng. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Trước khi sa ngã, Kim Tính là người mẫu sáng giá trên các sàn diễn thời trang. Ngoài ra, cô còn làm MC, ca hát, đóng phim, diễn hài. Kim Tính từng được coi là diễn viên trẻ triển vọng. Ảnh: Mẹ yêu bé

