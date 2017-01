Trang phục Táo quân nặng hơn 10kg khiến Hoài Linh sợ

Tham gia chương trình Táo quân 2017 phát sóng trên kênh HTV diễn ra vào lúc 22 giờ, đêm giao thừa (tức ngày 27.1), nghệ sĩ Hoài Linh và diễn viên Cát Tường sẽ đảm nhận vai diễn Ngọc Hoàng và Vương Mẫu. Điển nhấn ấn tượng trong chương trình Táo quân năm nay là trang phục được đầu tư cầu kỳ và mỗi bộ có số cân nặng "khủng" lên đến hơn 10kg. Trang phục của "Ngọc Hoàng" Hoài Linh với họa tiết rồng và "Vương Mẫu" Cát Tường với họa tiết phượng được thiết kế tinh xảo và được in trên gấm. Hai bộ trang phục này còn có những kiện đi kèm như đai lưng, giáo tay, mão, giày… được làm thủ công. Mỗi bộ trang phục có hơn 1.000 chi tiết cùng nhiều chất liệu như sequin, gấm, the, da, vật trang trí bằng kim cương nhân tạo, đồng, pha lê...được kết hợp để tạo nên bộ trang phục và chiếc mão đi kèm. Danh hài Hoài Linh khen trang phục Táo quân năm nay đẹp và toát lên vẻ uy nghiêm. Tuy nhiên, bộ cánh lại quá nặng so với số cân của Hoài Linh khiến anh khó khăn khi di chuyển. Còn diễn viên Cát Tường khi thử trang phục nói vui: "Với sức nặng của phục trang, sau khi diễn xong chắc tôi phải đi châm cứu cổ vì riêng phần mão đã hơn 3 kg".

