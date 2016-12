Trấn Thành và Hari Won đi ăn quán vỉa hè lúc nửa đêm

Tối 24/12, Trấn Thành tham gia trình diễn trong live show của nghệ sĩ Chí Tài tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Ngay khi kết thúc đêm diễn, MC So You Think You Can Dance lập tức đến nhà bạn gái thay vì trở về nhà. Hari Won xuất hiện trong trang phục đơn giản, cô mặc váy sọc ngang, khoác áo choàng mỏng. Hari Won và Trấn Thành tranh thủ hẹn hò trước lễ cưới. Chiều 25/12, hôn lễ của cặp sao diễn ra tại khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Thay vì chọn một nhà hàng sang trọng trong đêm Giáng sinh, cặp đôi dừng lại ở một quán vỉa hè nhỏ bên đường. Kể từ khi công khai tình cảm đến nay, đã khá nhiều lần cặp đôi Trấn Thành - Hari Won bị bắt gặp ăn đêm ở các quán nhỏ trên đường phố. Đôi vợ chồng sắp cưới trò chuyện vui vẻ trong đêm. Trước giờ tổ chức lễ cưới, họ vẫn tất bật với công việc và tận dụng thời gian ở bên nhau. Trấn Thành nổi tiếng là người chiều chuộng bạn gái. Anh đứng ra lo liệu phần lớn công việc trong lễ cưới sắp diễn ra. Danh hài còn đặt riêng hai đầm cưới sang trọng cho cô dâu tương lai. Hình ảnh được Hari Won chia sẻ trên trang cá nhân cách đây ít phút. Nữ ca sĩ Anh cứ đi đi viết: “Chủ quán mời canh khổ qua cá thác lác. Hy vọng nỗi khổ cũng sẽ qua”. Nói về hôn lễ, Trấn Thành tâm sự anh là người không tin vào hôn nhân nhưng giờ đây anh muốn có một mái ấm gia đình cùng Hari Won. Ảnh: FB. Cặp đôi vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ trong đêm. Họ trở về nhà vào khoảng 2h ngày 25/12. Lễ cưới của Trấn Thành và Hari Won có khoảng 300 khách mời là người thân, đồng nghiệp gắn bó trong ngành giải trí. Trước đó, hai người giấu kín thông tin về hôn lễ, từ chối trả lời mọi tin đồn. Hari Won chia sẻ cô và bạn trai đều sợ “nói trước bước không qua” nên ngại công bố sớm.

