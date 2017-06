Trầm cảm sau sinh, nữ diễn viên từng có ý định giết cả nhà

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen, vợ ca sĩ John Legend, sinh con đầu lòng vào tháng 4/2016. Sau sinh, người đẹp bị chứng trầm cảm sau sinh.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Glamour, người đẹp trải lòng về những thay đổi sau sinh nở với mục đích giúp các bà mẹ khác thêm nghị lực để vượt qua. Chrissy cho biết phải chiến đấu với nhiều vấn đề sau sinh và hiện đã cảm thấy tốt hơn nhờ được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm.

"Tôi thấy mình ích kỷ, ủy mị. Tôi không nghĩ mình bị trầm cảm bởi tôi có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi nhận được mọi sự giúp đỡ cần thiết. Tuy nhiên chứng trầm cảm không trừ một ai", Chrissy thừa nhận.

Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard là con gái của diễn viên, đạo diễn Ron Howard và cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô bị chứng trầm cảm sau sinh \khi sinh con trai Theodore năm 2007. Nói về chứng trầm cảm sau sinh, Bryce không thể diễn tả nổi những gì đã trải qua. Thời gian ấy, diễn viên Victoria của bộ phim "Eclipse" thường giận dữ và gào thét ầm ĩ mỗi khi chồng đi làm về.

Courteney Cox

Nữ diễn viên Courteney Cox phát hiện bản thân mắc chứng trầm cảm sau sinh khi con gái Coco của cô được khoảng 6 tháng tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ USA Today, Courteney Cox cho biết: "Tôi đã có một khoảng thời gian thực sự rất khó khăn và khi Coco được 6 tháng tuổi thì tôi bị mất ngủ. Nhịp tim của tôi như thể đang chạy đua vậy. Và tôi thực sự thấy chán nản". Cox còn chia sẻ thêm rằng đã có lúc cô nghĩ tới cái chết và muốn đâm xe vào vách đá để tự tử.

Gwyneth Paltrow

Sau khi sinh con trai năm 2006, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow nói với Good Housekeeping rằng cô không thể kết nối với con: "Tôi như người sống dở chết dở, không có cảm xúc, không muốn kết nối gì với thế giới xung quanh... Nó thật tồi tệ. Kể từ khi con trai chào đời, tôi luôn có cảm giác như mình đang lơ lửng trên chín tầng mây. Tôi thấy mình là một bà mẹ kinh khủng".

Brooke Shields

Nữ diễn viên xinh đẹp, thông minh và đam mê này đã trải qua chứng trầm cảm sau khi sinh con. Điều này xảy ra sau khi cô có đứa con đầu lòng - Rowan. Trong một cuộc phỏng, cô cho biết, cô đã muốn tự tử và thường tưởng tượng một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với Rowan. Brooke phải chịu đau khổ về tinh thần khi cô đã cố gắng có thai, đây là vấn đề trở thành gốc rễ bệnh trầm cảm của cô. Vào thời điểm đó, Brooke rất khó có con bởi vì tử cung của cô có vấn đề. Tuy nhiên, nhờ có những người thân và chồng, Brooke ngay lập tức được đưa đi điều trị. Cô đã thoát khỏi chứng trầm cảm và đã viết ra những kinh nghiệm này trong một cuốn sách có tên gọi là Down Came The Rain.

Marie Osmond

Marie Osmond cũng là một trong những ngôi sao mắc chứng trầm cảm sau sinh. Marie Osmond từng tâm sự: "Điều khó khăn nhất khi mắc trầm cảm sau sinh chính là cảm giác tội lỗi luôn đeo bám. Tôi luôn cảm thấy mình là một người mẹ tồi, là một người thất bại trong công việc này. Tôi vẫn thường nói nửa đùa nửa thật rằng bệnh viện phải bị kiện vì đã cho phép tôi về nhà trong tình trạng như vậy".

Lisa Rinna

Lisa Rinna là ngôi sao nổi tiếng của nhiều chương trình truyền hình. Cô kết hôn với nam diễn viên Harry Hamlin. Lisa cho biết cô từng có ý định giết cả gia đình sau khi sinh con. Harry Hamlin đã phải cất tất cả các loại dao nhọn và vũ khí đi. Tuy nhiên, Lisa đã nhanh chóng vượt qua thời kỳ đó nhờ sự giúp đỡ của người thân.