Top scandal kinh hoàng nhất Hollywood không ai muốn nhớ

Cảnh nóng trong phim Last Tango In Paris (Bản Tango cuối cùng ở Paris) đã bị coi là một trong những cảnh hiếp dâm nổi tiếng nhất trong lịch sử của Hollywood khi nữ diễn viên 19 tuổi Maria Schneider chưa bao giờ đồng ý đóng cảnh này. Sự việc đến bây giờ mới được tiết lộ khi chính đạo diễn của bộ phim đã thừa nhận ông cố tình dàn cảnh và ép diễn viên Maria Schneider thực hiện cảnh bị cưỡng dâm trong phim Last Tango in Paris. Nữ diễn viên 19 tuổi cho biết một trong những cảnh nóng bỏng nhất trong phim ban đầu không có trong kịch bản và được chính bạn diễn của cô Marlon Brando, 48 tuổi, yêu cầu đạo diễn thêm vào. (Ảnh: theculturetrip) Người mẫu Holly Madison tiết lộ ông chủ Playboy Hugh Hefner đã nhiều lần lạm dụng tình dục và gạ tình phụ nữ với những lời lẽ khiếm nhã.(Ảnh: nypost) Năm 2011, Christipher Chaney đã tấn công tài khoản điện thoại của hơn 50 người nổi tiếng và tung ảnh nhạy cảm của họ lên mạng. Các ngôi sao là nạn nhân của Chaney gồm có Scarlett Johansson, Mila Kunis, Christina Aguilera... Renee Olstead, một nữ diễn viên kiêm ca sĩ tài năng, nạn nhân của vụ này cho biết scandal khiến cô muốn tự tử. Chaney bị bắt sau đó và kết án 10 năm tù giam. (Ảnh: mshcdn) Năm 2015, Stoya, người yêu cũ của nam diễn viên nổi tiếng James Deen đã tố Deen thường xuyên lạm dụng tình dục cô trên và ngoài trường quay. Ngoài ra, Tori Lux, một nghệ sĩ giải trí cũng tố cáo cô liên tục bị James Deen đánh trước khi “bắt tôi úp mặt vào vùng kín của anh ta rồi xô tôi xuống sàn.(Ảnh: theindependent) Một trong những scandal gây chấn động nhất Hollywood chính là vụ hơn 500 tài khoản icloud của người nổi tiếng bị đột nhập và lấy đi ảnh nóng, clip nhạy cảm của rất nhiều sao nữ như Jennifer Lawrence, Kaley Cuoco, Kate Upton, Kirsten Dunst... rồi tung lên mạng. Vụ việc này xảy ra vào tháng 8/2014 và Ryan Collins là một trong những thủ phạm và hắn bị bắt vào tháng 3/2016 và bị kết án 18 tháng tù giam. (Ảnh: bigstockphoto) Christy Mack đã bị bạn trai cũ võ sĩ War Machine đánh không thương tiếc khi phát hiện nữ diễn viên phim người lớn nằm ngủ cùng bạn mình. Mack đã bị gẫy mũi, xương sườn, dập gan và gây 18 cái xương. Hiện War Machine đang bị giam trong nhà tù High Desert và chuẩn bị hầu tòa vào tháng 2/2017.(Ảnh: Mirror) Ngôi sao Hollywood Winona Ryder đã phá hỏng sự nghiệp của mình sau một lần dại dột ăn cắp số hàng hóa trị giá hàng ngàn USD ở Saks Fifth Avenue.(Ảnh: wordpress) Năm 2009, ngôi sao ca nhạc bị người tình lúc đó, rapper Chris Brown đánh tơi bời và hình ảnh nữ ca sĩ với khuôn mặt thâm tím, đầy thương tích xuất hiện trên khắp các trang báo trở thành scandal lớn nhất Hollywood thời gian đó. Với tội danh đánh người gây thương tích, Chris đã bị xử 5 năm án treo. Nhưng không hiểu sao đến năm 2013, Riri vẫn chấp nhận nối lại tình xưa trong một thời gian ngắn với Chris Brown. (Ảnh:elebstars.com/ibtimes.com) Rất nhiều sao nam ở Hollywood đã dính scandal tòm tem vú em khiến gia đình tan nát, điển hình là nam tài tử Ben Affleck, Arnold Schwarzenegger, Ethan Hawke, Robin Williams, Jude Law... (Ảnh: Starmagazine) Nhiều sao nam từng ê mặt khi bị bắt gặp qua đêm với gái bán hoa. Điển hình là nam tài tử Hugh Grant, và vì scandal này mà hôn nhân của anh với nữ diễn viên xinh đẹp Elizabeth Hurley kết thúc. (Ảnh: theindependent) Trong cuốn tự truyện Coreyography, nam diễn viên Corey Feldmantiết lộ năm 11 tuổi anh đã bị bạn diễn Corey Haim hãm hiếp ở trường quay. Theo Feldman, những diễn viên tuổi từ 10-16 thường được các giám đốc sản xuất mời đi dự tiệc và chuốc rượu rồi lạm dụng tình dục. Nữ diễn viên Judy Garland là một ví dụ. (Ảnh: imgur.com and nydailynews.com) Nam diễn viên Josh Duggar bị tố sàm sỡ 5 người và 4 trong số đó là chị em ruột của Josh. Josh Duggar bị tố sờ mó các chị em ái của mình liên tục từ năm 2002 đến 2003, khi họ đang ngủ. Lúc đó Josh mới 14, 15 tuổi và sự việc chỉ kết thúc khi bố Josh phát hiện ra.(Ảnh:liberalamerica) Nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Bill Cosby đã bị 51 phụ nữ tố lạm dụng tình dục suốt từ năm 1960 đến 2008.(Ảnh:businessinsider.)

