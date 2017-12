Top sao Việt gây ồn ào nhất làng giải trí năm 2017

Tháng 10/ 2017, Chi Pu tung MV đầu tay “Từ hôm nay”. Giọng hát của cô bị chê yếu và phô, không hợp làm ca sĩ. Bất chấp bão khen chê, cựu hot girl tuyên bố sẽ đều đặn ra mắt MV. Ảnh: FBNV Giữ đúng lời hứa, sau “Từ hôm nay”, tính đến nay, Chi Pu đã tung thêm 3 MV. Ngoài ra, Chi Pu trở thành sao Việt gây ồn ào nhất năm 2017 bởi phát ngôn gây sốc: "Ở Việt Nam cứ cầm mic lên đã là ca sĩ"...Ảnh: FBNV Đầu tháng 12/2017, Lê Giang bất ngờ tố từng bị chồng cũ Duy Phương bạo hành khi làm khách mời trong chương trình Sau ánh hào quang. Duy Phương lập tức phủ nhận chuyện bạo hành Lê Giang. Từ được cảm thông, Lê Giang bị không ít cư dân mạng chỉ trích. Ảnh: Thế giới trẻ Giữa ồn ào với Duy Phương, Lê Giang chọn cách giữ im lặng. Cô đi chùa để cầu bình an. Mới đây, dù không còn ý định muốn tìm đến cái chết như lời con gái Lê Lộc nói nhưng Lê Giang bày tỏ cô vẫn còn mệt mỏi muốn ngủ một giấc thật dài để nhẹ lòng. Ảnh: FBVNV Trương Quỳnh Anh - Tim cũng là những sao Việt gây ồn ào nhất năm 2017. Tháng 5/2017, có thông tin Tòa án nhân dân quận 10 (TP HCM) xác nhận Tim và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn. Trước tin đồn này, Tim một mực phủ nhận. Ảnh: FBNV Tháng 10/2017, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: “Chính thức ly hôn” nhưng đã nhanh chóng xóa đi. Về phía Tim, anh giữ im lặng. Việc Tim và Trương Quỳnh Anh dính tin đồn hợp tan như cơm bữa khiến công chúng thực sự mệt mỏi. Ảnh: FBNV Trong năm 2017, Trương Quỳnh Anh còn gây ồn ào khi lộ ảnh thân mật trên mức đồng nghiệp với Bình Minh. Giữa bão dư luận, Trương Quỳnh Anh giữ im lặng còn Bình Minh khẳng định ảnh trên mạng xã hội chỉ là ảnh hậu trường trong phim cả hai đóng chung. Ảnh: Dân Việt Khi Trương Quỳnh Anh và Bình Minh trở thành tâm điểm của dư luận, Tim và doanh nhân Anh Thơ đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng người bạn đời của mình. Điều này phần nào giúp ồn ào lắng xuống. Ảnh: Zing Đầu năm 2017, Phi Thanh Vân và Bảo Duy công khai ly hôn. Bảo Duy tố bị Phi Thanh Vân mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí dùng guốc đánh vào đêm 30 Tết. Ồn ào chỉ lắng xuống khi cả hai chính thức ly hôn vào tháng 3/2017. Ảnh: Báo Giao thông Đầu tháng 12/2017, Phi Thanh Vân chia sẻ cô đoạt vương miện Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng nghi vấn thi chui vì chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Ảnh: FBNV Tháng 10/2017, ngay khi đoạt vương miện Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận. Cô bị chê kém sắc và từng phẫu thuật thẩm mỹ, dù đã tháo sụn mũi trước khi thi hoa hậu. Trước áp lực của dư luận, ban tổ chức cuộc thi nhận sai và nộp phạt khi để Ngân Anh tham gia chung kết và đăng quang. Ảnh: FBNV Ngân Anh còn trở thành tâm điểm bởi phát ngôn được cho là đụng chạm Nguyễn Thị Thành: "Tôi đã tháo mũi để can đảm dự thi, Thành không thể tháo răng đi thi nên không thể so sánh với tôi". Bị ném đá, Ngân Anh đã phải lên tiếng xin lỗi Nguyễn Thị Thành. Ảnh: FBNV Tháng 2/2017, cặp đôi sao Việt Linh Chi - Lâm Vinh Hải công khai hẹn hò. Sau đó, Lý Phương Châu - vợ cũ của Lâm Vinh Hải tố chồng cũ có tình cảm với Linh Chi khi chưa ly hôn. Linh Chi bị ném đá trước nghi vấn là người thứ ba còn Lâm Vinh Hải bị chỉ trích có mới nới cũ. Ảnh: FBNV Tháng 8/2017, Linh Chi bất ngờ đăng ảnh tình cảm bên trai lạ dấy nghi vấn chia tay Lâm Vinh Hải. Giữa ồn ào tình cảm, Linh Chi tuyên bố tạm chia tay Lâm Vinh Hải. Gần đây, Linh Chi và Lâm Vinh Hải đã tái hợp. Ảnh: Vietnamnet Xem MV "Talk to me" của Chi Pu. Nguồn: Youtube

