Top phim Việt 2017 được khán giả ngóng từng ngày

Sau phần 1 gây bão màn ảnh rộng Việt, “49 ngày 2” rất được mong chờ trong năm 2017 (ra rạp ngày 17/2). Tác phẩm phim Việt 2017 này quy tụ dàn sao Việt: Hari Won, Ngô Kiến Huy, Thu Trang, Tiến Luật. Ngoài ra, Trường Giang – Nhã Phương góp mặt trong vai khách mời. (Ảnh: ĐPCC)



Nội dung phim “49 ngày 2” kể về câu chuyện tình yêu hài hước, xúc động pha chất liêu trai của “chàng người” và “nàng ma”. Bị mất trí sau tai nạn, nhân vật Huy bị một ma nữ đeo bám. Để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu, Huy phải khôi phục ký ức cho "con ma" trong thời hạn 49 ngày. (Ảnh: ĐPCC)



Dự kiến ra mắt vào ngày 3/3, “Hot boy nổi loạn 2” không lãng mạn như phần 1 nhưng sẽ nhiều nước mắt hơn. Phần 2 vẫn là câu chuyện xoay quanh nhân vật của Lương Mạnh Hải và La Quốc Hùng nhưng sẽ có thêm sự xuất hiện của nhân vật trung tâm thứ 3. (Ảnh: Thể thao ngày nay)



Đặc biệt, các phân cảnh giữa nhân vật của Lương Mạnh Hải và chú chó Kiki - người bạn thân của anh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc chân thật cho người xem. Phần 2 “Hot boy nổi loạn" tiếp tục được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. (Ảnh: Tiếp thị gia đình)



Danh sách những bộ phim ra mắt năm 2017 còn gồm “Sắc đẹp ngàn cân” được làm lại từ phiên bản Hàn Quốc. Phim có sự tham gia của: Minh Hằng, Rocker Nguyễn, Phương Trinh Jolie, Hữu Châu, Đại Nghĩa, La Thành, Hứa Minh Đạt, Kiến An…(Ảnh: Zing)



Nội dung phim kể về Hà My mập ú, xấu xí hát thế cho Jolie gợi cảm, quyến rũ. Sau khi bị Jolie sỉ nhục ngay trước mặt người thầm thương trộm nhớ Duy Khang, Hà My quyết định phẫu thuật thẩm mỹ rồi quay trở lại với cái tên mới là Lily. (Ảnh: Tiếp thị gia đình)



Sau loạt bộ phim ăn khách như “Quả tim máu” (2014), “Scandal: Hào quang thảm đỏ” (2014), “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (2015), đạo diễn Victor Vũ sẽ tái ngộ khán giả Việt trong năm 2017 với dự án điện ảnh “Lôi báo”. (Ảnh: An ninh thủ đô)



Nội dung phim “Lôi báo” vẫn chưa được tiết lộ. Theo loạt ảnh hậu trường đầu tiên của dự án, Nhã Phương, Cường Seven và bé Pu là bộ ba diễn viên chính. Theo kế hoạch, tác phẩm của Victor Vũ sẽ ra mắt khán giả vào tháng 10/2017. (Ảnh: Zing)



Là cặp vợ chồng khá nổi tiếng trong Vbiz, Tú Vi - Văn Anh bất ngờ thành lập công ty riêng và lấn sân sản xuất phim ảnh với dự án điện ảnh đầu tay “Đời cho ta biết bao lần tuổi đôi mươi”. Phim có sự tham gia của Quỳnh Anh Shyn, Băng Di và vợ chồng Tú Vi - Văn Anh. (Ảnh: Thế giới trẻ)



Nội dung phim kể về tình bạn thân thiết giữa 4 nhân vật. Trong khi Thanh Tân, Lan Anh và Bích Châu có cuộc sống khá bằng phẳng thì Mỹ Phương gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Sau một tai nạn bị sét đánh của Mỹ Phương, cuộc sống của nhóm bạn đã thay đổi hoàn toàn. (Ảnh: FBNV)



Sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Cô gái đến từ hôm qua” là cuốn tiểu thuyết thứ 2 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể lên màn bạc. Dự án điện ảnh mới được thực hiện bởi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. (Ảnh: Zing)



Với “Cô gái đến từ hôm qua”, Miu Lê và Ngô Kiến Huy chiếm được lòng tin của đạo diễn để đóng vai chính. Ngoài hai ngôi sao của phim “Em là bà nội của anh” , dự án mới của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh còn có sự góp mặt của: Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Hạ Anh, Lan Phương... (Ảnh: Kul)

