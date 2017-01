Top những pha hớ hênh bỏng mắt của sao năm 2016

Mặc bộ váy lấp lánh xẻ đùi cao quá mức, Mariah Carey đã bị hớ hênh lộ hàng khi đi ăn tối cùng một người bạn ở New York. Không rõ nữ diva có biết mình bị hớ hênh không, nhưng cô vẫn rất tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. (Ảnh: Splash News) Ngôi sao Hoa ngữ Trần Tử Hàm đã bị paparazzi soi tới bến khi cô vô tình để lộ miếng dán ngực ra khỏi chiếc váy không dây màu trắng khi cùng hôn phu đi dự một sự kiện. (Ảnh: QQ) Chiếc váy xẻ cao đã khiến Hoa hậu châu Á 1991 La Lâm bẽ mặt vì hớ hênh lộ nội y trong đám cưới một người bạn hôm 22/11. (Ảnh: Sina) Người mẫu Mỹ Chrissy Teigen đã phải nói lời xin lỗi khi cô bị hớ hênh để lộ cả phần nhạy cảm trên thảm đỏ lễ trao giải American Music Awards. Đây được coi là một trong những pha hớ hênh bỏng mắt của sao năm 2016. (Ảnh: BroadImage, Getty Images) Vanessa Hudgens hớ hênh quên kéo khóa quần khi xuống phố. Không biết lỗi trang phục này nên ngôi sao Hollywood vẫn rất tươi cười khi bị chụp ảnh. Không để ý chiếc quần quá mỏng, Eva Longoria hớ hênh để lộ nội y khi đi ăn tối. Beyonce lấy tay che ngực khi bị lộ ngực khi mặc chiếc áo vest mà không mặc nội y. (Ảnh: Splash News) Kim Kardashian nhiều lần ăn mặc hở hang và đây là một trong những lần cô bị hớ hênh do trang phục quá sexy. (Ảnh: Splash News) Jennifer Lawrence quên hay cố tình không dán miếng dán ngực không rõ, chỉ biết kiểu mặc áo xuyên thấu không nội y khiến cô trở thành tâm điểm trong sự kiện. (Ảnh: Getty Images) Maggie Q hớ hênh vì chiếc váy xẻ quá cao trong một ngày đầy gió ở New York. (Ảnh: Splash News) Kendall Jenner chuyên kiểu khoe vòng 1 với áo xuyên thấu không nội y. (SplashNews). Vanessa Hudgens vô tình lộ vòng 3 khi đi mua sắm. (Ảnh: FameFlyNet). Người mẫu Alessandra Ambrosia vô tình để lộ ngực trong một buổi chụp hình quảng cáo cho nước hoa Ale của cô. (Ảnh: Pacific Coast News). Eve mặc vest nhưng không mặc nội y nên khi cúi xuống cô đã trở thành "mồi ngon" của paparazzi. (Ảnh: SplashNews). Gigi Hadid không biết đã bị lộ ngực trên sàn diễn Versace. (Ảnh: Courtesy of Instagram)

