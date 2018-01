Top bộ phim chiếu rạp cực hay dành cho thiếu nhi cuối tuần này

PADDINGTON 2

Thời lượng: 103 Phút

Đây là bộ phim chiếu rạp theo thể loại hài kể về câu chuyện chú gấu Paddington vui vẻ hòa nhập với nhà Brown tại Windsor Gardens, nơi chú trở thành thành viên nổi tiếng của cộng đồng, mang lại niềm vui và bánh mứt cho mọi người. Trong khi tìm kiếm một món quà hoàn hảo cho ngày sinh nhật 100 của người dì Lucy yêu dấu của mình, Paddington phát hiện ra một cuốn sách độc đáo trong cửa hàng đồ cổ của ông Gruber nên tìm cách mua nó. Nhưng vào phút chót, cuốn sách bị đánh cắp nên Paddington và Browns phải đi tìm kẻ trộm.

"Paddington 2" được đánh giá là câu chuyện cổ tích thời hiện đại ấm áp tình cảm gia đình được kể bởi chú gấu hậu đậu tử tế nhất trần gian.

Phim được chiếu tại rạp Galaxy Cinema, BHD Star, CGV, Lotte cinema

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA QUẢ LÊ KHỔNG LỒ

Thời lượng: 76 phút

Đây cũng là một bộ phim hài hoạt hình The Incredible Story of The Giant Pear - Cuộc phiêu lưu của Quả lê khổng lồ xoay quanh voi Sebastian và Mèo Mitcho sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng ven bờ biển thị trấn Sunny. Cuộc sống của đôi bạn diễn ra trong bình yên và vui vẻ cho đến một ngày ngài thị trưởng đáng quý JB biến mất. Mèo Mitcho vớt được cái chai bên trong có tấm giấy ghi rằng JB đang bị mắc kẹt tại đảo Huyền Bí. Ngoài ra trong chai còn có hạt mầm nhỏ, mèo Micho mang hạt gieo ở trong vườn, sáng hôm sau một quả lê khổng lồ mọc ra từ đó! Quả lê được Voi Sebastian, Mèo Mitcho, Tiến sĩ Glucose đóng thành một chiếc thuyền để bắt đầu cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhưng không kém phần hài hước với cướp biển, rồng biển và những con ma tò mò. Nhưng không có gì có thể ngăn chặn hai người bạn của chúng ta đến Đảo Huyền Bí và cứu JB.

Cuộc phiêu lưu của Quả lê khổng lồ được chuyển thể từ tác phẩm thiếu nhi cùng tên của tác giả Jakob Martin Strid (Đan Mạch). Cuốn sách đã bán trên 100.000 bản và được dịch ra 8 thứ tiếng phát hành trên thế giới trong đó có Việt Nam. Bộ phim vừa được ra mắt ở Đan Mạch đồng thời được phát hành tại 30 nước khác trên toàn thế giới.

Phim được chiếu tại rạp Galaxy Cinema

ĐIỀU KỲ DIỆU

Thời lượng: 113 phút

Điều Kỳ Diệu - Wonder là câu chuyện cảm động và ấm lòng về Auggie. Sinh ra với khuôn mặt dị dạng, cậu bé khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng. Rồi bước ngoặt lớn xảy đến vào lúc Auggie học lớp năm ở trường địa phương - cậu sẽ có một hành trình phi thường gắn kết gia đình và bạn bè mới. Bên cạnh đó, chứng minh rằng bạn không thể bị lẫn lộn được khi mà bạn sinh ra để nổi bật. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như “người đàn bà đẹp” Julia Roberts, nam danh hài Owen Wilson và Jacob Tremblay. Trong phim, gương mặt nhí sáng giá trong bộ phim tranh giải Oscar năm nào Room - Jacob Tremblay sẽ vào vai cậu bé Auggie. Diễn xuất ăn ý và cảm động của bộ ba được đánh giá rất cao và lấy đi không ít nước mắt khán giả. Khởi chiếu từ ngày 29/12/2017.

Điều kỳ diệu được chuyển thể từ cuốn sách nổi tiếng cùng tên của nhà văn R. J. Palacio. Kể từ lần đầu xuất bản năm 2012, "Điều kỳ diệu" đã gây xúc động và truyền cảm hứng cho hàng triệu độc giả trên khắp thế giới.

Phim được chiếu tại rạp CGV

FERDINAND PHIÊU LƯU KÝ

Thời lượng: 108 phút

Bộ phim hoạt hình “Ferdinand” tràn ngập tiếng cười khi kể câu chuyện về một chú bò tót mong manh, yêu cây cỏ, và sợ phải có mặt tại những đấu trường đẫm máu.

Ban đầu, Ferdinand - một chú bê con tại trang trại bò tót Casa del Toro có một cuộc sống hoàn hảo bên cạnh gia đình của mình. Nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi cậu lớn dần. Một hình hài quá khổ bên trong một thế giới nhỏ bé đã khiến Ferdinand vô tình trở thành mối nguy hại cho mọi người. Bất chấp nội tâm đáng yêu và tốt đẹp, người ta vẫn cho rằng Ferdinand là một sinh vật hung hãn dựa trên vẻ ngoài của cậu. Những tháng ngày êm đềm của bò ta đã chấm dứt hoàn toàn. Ferdinand bị con người nhẫn tâm đưa đến một vùng đất thật xa xôi.

Phim được chiếu tại rạp CGV

TÔN NGỘ KHÔNG ĐẠI NÁO NEW YORK

Thời lượng: 84 phút

Bộ phim hoạt hình này kể về Sunny - Một con khỉ tinh nghịch lớn lên trong vườn thú ở Tứ Xuyên và luôn tin rằng mình được ban quyền năng siêu nhiên. Chuyện xảy ra khi người bạn thân của Sunny bị bắt cóc bởi ba kẻ lạ mặt bất chính. Bằng lòng tin có sức mạnh phi thường, cậu đã tìm đường đến thành phố New York để giải cứu. Đằng sau sự việc đó là một âm mưu vô cùng khủng khiếp của Ngưu Ma Vương – kẻ bị gia cầm trong ngục tối. Với sự giúp đỡ của Master Pak Chi – Một con heo già có sức mạnh tiềm ẩn, Sunny học được cách lĩnh hội sức mạnh của Tôn Ngộ Không để đánh bại Ngưu Ma Vương độc ác.

Phim được chiếu tại rạp CGV